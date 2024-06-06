Премьер Словакии выступил впервые после покушения. Он заявил, что простил нападавшего, и раскритиковал оппонентов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал видеообращение впервые после покушения, которое произошло 15 мая. Он заявил, что готов вернуться к работе в ближайшее время, и обвинил политических оппонентов в разжигании ненависти, которая привела к случившемуся.

«Если все пойдет по плану, я постепенно смогу вернуться к работе в конце июня — начале июля», — сказал Фицо в обращении, размещенном в его фейсбуке.

Он также заявил, что простил нападавшего и не намерен требовать от него компенсации.

«Я делаю первый шаг, и это — прощение. Я не испытываю ненависти к незнакомцу, который стрелял в меня, — сказал премьер. — Я не буду предпринимать никаких действий юридического характера против него […] Я прощаю его, и пускай он сам разберется в том, что он сделал, и почему он это сделал».

59-летний Фицо был тяжело ранен в результате покушения в городе Хандлова, когда вышел к сторонникам — в него выстрелили пять раз, четыре пули попали в премьера.

Фицо был госпитализирован в больницу города Банска-Бистрица, где ему сделали две операции. 31 мая его перевели на домашнее лечение в столицу Братиславу.

Словацкие СМИ идентифицировали нападавшего как 71-летнего литератора Юрая Цинтулу. Сообщалось, что он был связан со множеством различных политических организаций с различными идеологиями.

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу до начала судебного процесса.

Большая часть 14-минутного обращения премьера была посвящена обвинениям в адрес политических оппонентов и критически настроенных СМИ.

«Оппозиция не смогла оценить […] куда привела часть общества их агрессивная и ненавистническая политика, и это был лишь вопрос времени, когда произойдет трагедия, сказал он. — Если все будет продолжаться так, как сейчас, ужас 15 мая […] продолжится, и жертв будет еще больше. Я не сомневаюсь в этом ни на секунду».

По словам Фицо, нападавший на него был «посланником зла и политической ненависти»

Он также предположил, что мог стать жертвой своих взглядов на войну в Украине и на другие вопросы.

59-летний Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в четвертый раз осенью прошлого года.

За пределами Словакии Фицо обратил на себя внимание прежде всего обещанием больше не давать Украине «ни патрона». При предыдущем правительстве Словакия была одной из самых активных союзниц Украины и бесплатно снабжала ее боевой техникой и боеприпасами.

Придя к власти, Фицо выполнил свое обещание — и Словакия больше не оказывает Украине безвозмездную военную помощь.