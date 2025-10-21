Премьер-министром Японии впервые избрали женщину: пост заняла Санаэ Такаити
Опубликовано:
Впервые в истории Японии пост премьер-министра страны заняла женщина. Данное историческое достижение покорилось Санаэ Такаити после голосования парламента, передает NUR.KZ.
По данным BBC, сегодня депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуру Санаэ Такаити в качестве премьер-министра Японии. Она получила 237 голосов.
"Это исторический момент - впервые в Японии женщина заняла такую должность. Многие наблюдатели говорили, что одной из причин прихода к власти правого лидера является стремление правящей партии привлечь на свою сторону консервативную базу", - пишет издание.
Как пишет Washington Post, Санаэ Такаити - сторонница политики безопасности и стала премьером в непростой период для Японии. Ей 64 года. После голосования она отправится на церемонию с участием императора, после чего вступит в силу ее мандат.
"Такаити незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей, совершив ряд важных дипломатических визитов, включая встречу с президентом Дональдом Трампом в начале следующей недели", - пишет издание.
"Предстоящий путь Такаити обещает быть крайне тернистым. Это весьма необычный момент в японской политике", - заявил советник бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Томохико Танигучи.
Напомним, сегодня правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра.
К слову, об отставке он объявил еще в начале прошлого месяца, этому предшествовало поражение его Либерально-демократической партии на парламентских выборах.
Также сообщалось, что Санаэ Такаити считалась наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Японии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2299509-premer-ministrom-yaponii-vpervye-vybrali-zhenshchinu-post-zanyala-sanae-takaiti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах