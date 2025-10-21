Премьер-министром Японии впервые избрали женщину: пост заняла Санаэ Такаити

Впервые в истории Японии пост премьер-министра страны заняла женщина. Данное историческое достижение покорилось Санаэ Такаити после голосования парламента, передает NUR.KZ.

По данным BBC, сегодня депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуру Санаэ Такаити в качестве премьер-министра Японии. Она получила 237 голосов.

"Это исторический момент - впервые в Японии женщина заняла такую должность. Многие наблюдатели говорили, что одной из причин прихода к власти правого лидера является стремление правящей партии привлечь на свою сторону консервативную базу", - пишет издание.

Как пишет Washington Post, Санаэ Такаити - сторонница политики безопасности и стала премьером в непростой период для Японии. Ей 64 года. После голосования она отправится на церемонию с участием императора, после чего вступит в силу ее мандат.

"Такаити незамедлительно приступит к выполнению своих обязанностей, совершив ряд важных дипломатических визитов, включая встречу с президентом Дональдом Трампом в начале следующей недели", - пишет издание.

"Предстоящий путь Такаити обещает быть крайне тернистым. Это весьма необычный момент в японской политике", - заявил советник бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Томохико Танигучи.

Напомним, сегодня правительство Японии во главе с Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра.

К слову, об отставке он объявил еще в начале прошлого месяца, этому предшествовало поражение его Либерально-демократической партии на парламентских выборах.

Также сообщалось, что Санаэ Такаити считалась наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Японии.

