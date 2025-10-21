Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку перед выборами нового премьер-министра, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на японские СМИ, Исиба пробыл на этом посту чуть дольше года. К слову, об отставке он объявил еще в начале прошлого месяца, этому предшествовало поражение его Либерально-демократической партии на парламентских выборах.

Новые выбор в нижней палате парламента запланированы на сегодня, 21 октября.

СМИ пишет, что накануне голосования Либерально-демократическая партия Японии и "Общество обновления Японии" договорились сформировать новую коалицию. Этот шаг обеспечил необходимое парламентское большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити.

Ранее уже сообщалось, что Санаэ Такаити считается вероятным следующим премьер-министром Японии. Если ее изберут, она станет первой женщиной на этом посту в истории Японии.

Отметим, что возглавить партию у Такаити получилось с третьей попытки. Она принадлежит к наиболее консервативной части Либерально-демократической партии.

Впервые в правительство она вошла в 2006 году, заняв в кабинете министров Синдзо Абэ пост министра "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Абэ называл Такаити "звездой консерваторов".

В 2012 году Такаити снова вошла в состав правительства Абэ во время его второго премьерского срока. Там она занимала посты министра по делам женщин и министра общенациональных дел. Впоследствии в правительстве экс-премьера Фумио Кисиды она занимала пост министра по экономической безопасности.

Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей импонирует политический стиль и манера бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов - стремление "сделать Японию сильной", "вернуть Японию на вершину", "вырваться из застоя" и "дать надежду будущему детей".

