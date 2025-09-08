jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подал в отставку

    Опубликовано:

    Сигэру Исиба
    Сигэру Исиба. Фото: Pool/Getty Images

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил об отставке - этому предшествовало поражение его Либерально-демократической партии на парламентских выборах.

    Журналисты пишут, что решение Исибы продиктовано желанием избежать раскола в правящей Либерально-демократической партии.

    Премьер-министр заявил на пресс-конференции в воскресенье, что уходит после того, как Япония удачно завершила переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Летом Трамп оказывал давление на Токио, убеждая его заключить торговое соглашение до 1 августа, угрожая ввести 25-процентные пошлины на ее крупнейшем экспортном рынке.

    Исиба отметил, что считал своей главной задачей урегулировать японско-американскую торговлю, и после того, как на прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном, он может уйти.

    "Я всегда говорил, что не пытаюсь удержаться на своем посту и приму решение в соответствующее время. Теперь, после того, как решен вопрос с переговорами об американских тарифах, я считаю, что именно это время пришло. Поэтому я решил уйти и дать путь новому поколению", - сказал премьер журналистам.

    После выборов, состоявшихся в июле, коалиция во главе с Исибой потеряла большинство в верхней палате парламента Японии.

    Газета Asahi Shimbun пишет, что многие японские политики призывали Исибу уйти с поста, отмечает AFP.

    Исиба стал премьер-министром Японии лишь в конце 2024 года: он победил на внутрипартийных выборах после того, как предыдущий глава правительства Фумио Кисида отказался от намерения баллотироваться на переизбрание.

    В июле этого года на выборах части верхней палаты парламента Японии на голосование была поставлена половина из 248 мест, но правящая коалиция получила только 47 мандатов.

    Таким образом Либерально-демократическая партия утратила большинство в верхней палате, однако Исиба заявил, что не планирует уходить в отставку.

    После прошлогодних выборов в нижнюю палату парламента, на которых коалиция не смогла получить большинства, ЛДП не удалось вернуть доверие избирателей, недовольных стагнацией заработной платы и неуклонным ростом инфляции.

    Правоцентристская Либерально-демократическая партия практически непрерывно правит Японией с 1955 года, хотя ее лидеры часто меняются.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

