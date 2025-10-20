20 сотрудников ООН задержали хуситы в Йемене

Йеменские хуситы задержали двадцать сотрудников ООН в юго-западном районе столицы Саны - 11 из них позже отпустили, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что повстанцы удерживали пятерых йеменцев и 15 иностранных работников, но в воскресенье после допроса освободили 11 человек.

Отмечалось, что был уже второй рейд на здание ООН в Сане за 24 часа.

Один из представителей ООН сообщил, что хуситы конфисковали все коммуникационное оборудование из здания, включая телефоны, серверы и компьютеры.

Задержанные сотрудники принадлежат к таким агентствам, как Всемирная продовольственная программа (ВПП), ЮНИСЕФ и Управление по координации гуманитарных вопросов.

Отметим, ранее повстанцы уже задерживали сотрудников ООН - 31 августа хуситы задержали в Йемене по меньшей мере 11 сотрудников организации. Также произошел захват оборудования.

