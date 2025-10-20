jitsu gif
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Совершил аварийную посадку: ЧП с азербайджанским самолетом произошло в аэропорту Санкт-Петербурга

    Опубликовано:

    Салон самолета. В креслах сидят пассажиры
    Пассажиры в салоне самолета. Иллюстративное фото: Pixabay

    Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге - у лайнера произошли проблемы с шасси при взлете.

    Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, самолет на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в "Пулково" из-за неисправности шасси, при посадке рейс выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

    Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

    Самолет летел из Петербурга в Баку, однако после вылета была выявлена исправность - у самолета не убралась стойка шасси. Борт вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.

    Также в воздушной гавани сообщили, что сейчас "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета - работу восстановят в ближайшее время.

    По информации ТАСС, инцидент произошел с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечается, что перед аварийной посадкой судно сделало несколько кругов над территорией Ленинградской области.

    Ранее мы писали, что на днях самолет авиакомпании Air China совершил аварийную посадку после того, как в ручной клади пассажира загорелась литиевая батарея.

    В конце июля из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

