Самолет упал в Южно-Китайское море
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня утром в аэропорту Гонконга произошло ЧП - грузовой самолет Boeing 747-400 Emirates SkyCargo оказался в Южно-Китайском море. В результате инцидента погибли два человека, пишет SCMP.
Грузовой самолет сошел с северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга. Предполагается, что он столкнулся с наземным транспортным средством и почти полностью упал в море.
ЧП произошло при посадке, сообщили в полиции. Стражи порядка также выдвинули версию о столкновении с наземным транспортом.
Известно, что лайнер не смог вовремя остановиться и частично приземлился в воде у северной взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Сообщается также, что наземный транспорт оказался в воде - сначала двое мужчин, находившихся в нем, были признаны пропавшими без вести. Однако после одного из них мертвым вытащили из воды, другого доставили в больницу, где он тоже скончался.
Все четверо членов экипажа самолета не пострадали.
Летом небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.
Ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2298945-samolet-upal-v-yuzhno-kitayskoe-more/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах