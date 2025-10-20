Самолет упал в Южно-Китайское море

Сегодня утром в аэропорту Гонконга произошло ЧП - грузовой самолет Boeing 747-400 Emirates SkyCargo оказался в Южно-Китайском море. В результате инцидента погибли два человека, пишет SCMP.

Грузовой самолет сошел с северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга. Предполагается, что он столкнулся с наземным транспортным средством и почти полностью упал в море.

ЧП произошло при посадке, сообщили в полиции. Стражи порядка также выдвинули версию о столкновении с наземным транспортом.

Известно, что лайнер не смог вовремя остановиться и частично приземлился в воде у северной взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Сообщается также, что наземный транспорт оказался в воде - сначала двое мужчин, находившихся в нем, были признаны пропавшими без вести. Однако после одного из них мертвым вытащили из воды, другого доставили в больницу, где он тоже скончался.

Все четверо членов экипажа самолета не пострадали.

Летом небольшой самолет, выполнявший чартерный рейс, потерпел крушение близ аэропорта Саутенд недалеко от Лондона. В соцсетях публиковали фото и видео с места трагедии.

Ранее в США самолет с парашютистами упал в аэропорту Кросс-Кис в штате Нью-Джерси. В результате инцидента пострадали 14 человек, несколько получили тяжелые травмы.

