Военному из КНДР неожиданно удалось пересечь укрепленную границу с Южной Кореей

В Южной Корее задержали солдата из Северной Кореи, которому удалось пересечь хорошо охраняемую границу между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Yonhap.

По данным издания, северокорейский солдат был задержан после пересечения хорошо укрепленной границы. Отмечается, что это был первый известный случай дезертирства северокорейского солдата с момента прихода к власти правительства Ли Джэ Мена.

"В воскресенье военные задержали одного северокорейского солдата, пересекшего военную демаркационную линию (ВДЛ) в центральной части границы", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов.

Южнокорейские войска обнаружили и отследили солдата для проведения стандартной операции по содействию его доставке на Юг. Соответствующие органы приступили к расследованию мотивов и обстоятельств дезертирства.

"Пока никаких необычных перемещений северокорейских военных не зафиксировано", - заявили в ОКНШ.

Отмечается, что последний известный случай дезертирства северокорейского солдата в Южную Корею произошел в августе прошлого года. По данным представителя министерства по делам объединения, в прошлом году в Южную Корею дезертировали 236 северокорейцев, причем только трое из них пересекли межкорейскую границу.

Напомним, в прошлом году в КНДР заявили о намерении перекрыть железнодорожное и автомобильное сообщение с Южной Кореей и превратить границу в крепость.

После этого КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея в восточном и западном районах южной границы.

