Трамп обвинил президента Колумбии в грабеже США с помощью наркотиков и отменил все субсидии

Президент США Дональд Трамп в Truth Social ответил на критику лидера Колумбии Густаво Петро и назвал южноамериканскую страну лидером в производстве наркотиков, передает NUR.KZ.

"Президент Колумбии Густаво Петро - лидер незаконного оборота наркотиков, активно поощряющий массовое производство наркотиков по всей Колумбии. Это самый большой бизнес в Колумбии и Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупные выплаты и субсидии из США, которые являются не более чем долгосрочным грабежом Америки", - написал Трамп.

По словам Трампа, с сегодняшнего дня все субсидии в отношении Колумбии отменяются. Он также потребовал от президента Колумбии как можно скорее остановить производство наркотиков в стране, иначе "за него это сделают США".

Напомним, сегодня Дональд Трамп ранее сообщил, что по пути в США была уничтожена крупная подводная лодка, экипаж которой якобы перевозил наркотики. По утверждению Трампа, уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США "могло привести к гибели 25 тыс. человек".

После этого президент Колумбии Густаво Петро гневно отреагировал на заявление Дональда Трампа. По мнению Петро, США нарушили суверенитет Колумбии и убили невинных.

