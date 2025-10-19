Президент Колумбии обвинил США в убийстве невинного рыбака и нарушении суверенитета страны

Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на заявление Дональда Трампа об уничтожении подводной лодки с наркоторговцами. По словам Петро, был убит невинный рыбак, передает NUR.KZ.

Президент Колумбии Густаво Петро гневно отреагировал на заявление Дональда Трампа, который сообщил, что США уничтожили подводную лодку с наркотиками на борту. По мнению Петро, США нарушили суверенитет Колумбии.

"Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не был связан с наркоторговлей, а его повседневной деятельностью была рыбная ловля.

Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа одного двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США", - написал Петро в X.

После он также обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, не уделили достаточно внимания произошедшему.

"Интересно, почему общенациональный выпуск новостей не волнует, что американская ракета убила скромного колумбийского рыбака в Санта-Марте? США уничтожили семью рыбаков в городе, где пройдет саммит стран Латинской Америки и Европы.

США вторглись на территорию Колумбии, выпустив ракету, чтобы убить скромного рыбака, уничтожив его семью и детей. Это родина Боливара, и они убивают его детей бомбами. США оскорбили национальную территорию Колумбии и убили честного колумбийского рабочего. Да будет поднят меч Боливара!" - добавил Петро.

Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил, что по пути в США была уничтожена крупная подводная лодка, экипаж которой якобы перевозил наркотики. По утверждению Трампа, уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США "могло привести к гибели 25 тыс. человек".

К слову, несколько дней назад Дональд Трамп сообщил, что США атаковали судно, перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы.

