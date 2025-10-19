Президент Колумбии обвинил США в убийстве невинного рыбака и нарушении суверенитета страны
Опубликовано:
Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на заявление Дональда Трампа об уничтожении подводной лодки с наркоторговцами. По словам Петро, был убит невинный рыбак, передает NUR.KZ.
Президент Колумбии Густаво Петро гневно отреагировал на заявление Дональда Трампа, который сообщил, что США уничтожили подводную лодку с наркотиками на борту. По мнению Петро, США нарушили суверенитет Колумбии.
"Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не был связан с наркоторговлей, а его повседневной деятельностью была рыбная ловля.
Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа одного двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США", - написал Петро в X.
После он также обрушился с критикой на СМИ, которые, по его мнению, не уделили достаточно внимания произошедшему.
"Интересно, почему общенациональный выпуск новостей не волнует, что американская ракета убила скромного колумбийского рыбака в Санта-Марте? США уничтожили семью рыбаков в городе, где пройдет саммит стран Латинской Америки и Европы.
США вторглись на территорию Колумбии, выпустив ракету, чтобы убить скромного рыбака, уничтожив его семью и детей. Это родина Боливара, и они убивают его детей бомбами. США оскорбили национальную территорию Колумбии и убили честного колумбийского рабочего. Да будет поднят меч Боливара!" - добавил Петро.
Напомним, Дональд Трамп ранее сообщил, что по пути в США была уничтожена крупная подводная лодка, экипаж которой якобы перевозил наркотики. По утверждению Трампа, уничтоженная подлодка перевозила столько наркотических веществ, что их попадание на территорию США "могло привести к гибели 25 тыс. человек".
К слову, несколько дней назад Дональд Трамп сообщил, что США атаковали судно, перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2298774-prezident-kolumbii-obvinil-ssha-v-ubiystve-nevinnogo-rybaka-i-narushenii-suvereniteta-strany/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах