Крупный пожар охватил главный аэропорт в Бангладеш (фото, видео)

В международном аэропорту столицы Бангладеш сегодня днем произошел крупный пожар. В тушении задействовали пожарных и военных. Все полеты временно приостановили.

Как сообщает The New York Times, пожар в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке начался около 14:30. Густой черный дым был виден за много миль от места происшествия.

По данным представителя пожарной службы, 36 подразделений было направлено на тушение пожара. К локализации возгорания также присоединились военно-морские силы страны.

Директор аэропорта сообщил, что он пока ничего не может сказать о причине пожара.

DisasterVision: A massive fire has erupted in the cargo section of Shahjalal International Airport in Dhaka, Bangladesh! The flames are overwhelming. Emergency crews are battling the blaze with no cause of the fire known at this time. pic.twitter.com/ibFYBFpray — John Cremeans (@JohnCremeansX) October 18, 2025

NDTV пишет, что после пожара все рейсы в/из международного аэропорта Хазрат Шахджалал были временно приостановлены. Многие прибывающие рейсы были перенаправлены в международный аэропорт Шах Аманат в Читтагонге и международный аэропорт Османи в Силхете.

A devastating fire broke out in the import area of Dhaka Airport. pic.twitter.com/F6KIFZyrdC — Defence research forum DRF (@Defres360) October 18, 2025

Сегодня также самолет авиакомпании Air China совершил аварийную посадку после того, как в ручной клади пассажира загорелась литиевая батарея.

А в марте в Сети появилось видео с клубами дыма, идущими со стороны аэропорта Алматы. В воздушной гавани прокомментировали публикацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.