Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом (видео)
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом - кадры их встречи появились в Сети.
Момент прибытия украинского президента в Белый дом опубликовал в соцсети Х Clash Report. Президенты пожали друг другу руки и перекинулись несколькими фразами.
Как пишет The Telegraph, глава Украины скорее всего вновь обратится с просьбой о предоставлении ракет "Томагавк".
Отмечается, что производители ракет, компания Raytheon, встретились с Зеленским перед переговорами. Украинский лидер также поговорил с главой компании Lockheed Martin, которая производит систему управления ракетами.
Украинские официальные лица заявили, что Зеленский планирует апеллировать к экономическим интересам Трампа, предложив хранить американский сжиженный природный газ в украинских газохранилищах.
NOW: Trump welcomes Zelensky to the White House. pic.twitter.com/3ccjymNWki— Clash Report (@clashreport) October 17, 2025
