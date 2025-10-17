Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом - кадры их встречи появились в Сети.

Момент прибытия украинского президента в Белый дом опубликовал в соцсети Х Clash Report. Президенты пожали друг другу руки и перекинулись несколькими фразами.

Как пишет The Telegraph, глава Украины скорее всего вновь обратится с просьбой о предоставлении ракет "Томагавк".

Отмечается, что производители ракет, компания Raytheon, встретились с Зеленским перед переговорами. Украинский лидер также поговорил с главой компании Lockheed Martin, которая производит систему управления ракетами.

Украинские официальные лица заявили, что Зеленский планирует апеллировать к экономическим интересам Трампа, предложив хранить американский сжиженный природный газ в украинских газохранилищах.

NOW: Trump welcomes Zelensky to the White House. pic.twitter.com/3ccjymNWki — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025

