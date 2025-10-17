Кремль спутал все карты? Чего ждать от встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне

В пятницу президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского. Президент Украины приехал в Вашингтон, чтобы обсудить поставки американского оружия и энергетическую безопасность Киева. Главная интрига — даст ли Трамп согласие на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk и изменил ли что-то его вчерашний разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным и поинтересовался у российского лидера, как тот относится к возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, способных достичь Москвы. По словам президента США, Путину эта идея не понравилась.

В итоге Трамп и Путин договорились о проведении второй личной встречи — первая состоялась на Аляске в середине августа. Тогда Трамп заявлял, что далее должна состояться трехсторонняя встреча, в которой примут участие он сам, а также Путин и Зеленский, однако этого так и не произошло.

Теперь лидеры США и России условились встретиться в Будапеште. На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в течение ближайших двух недель.

Зеленского Трамп принимает в Белом доме уже в третий раз за последние восемь месяцев, что делает украинского президента одним из немногих зарубежных лидеров, с которыми у Трампа столь частые контакты.

Всего за этот год они встречались уже шесть раз — помимо визитов в Вашингтон, Трамп и Зеленский пересекались в Ватикане на похоронах папы Франциска, в Гааге на саммите НАТО и совсем недавно в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

По сравнению с весной, когда Трамп критиковал Зеленского и хвалил Путина, сейчас риторика президента США стала более взвешенной. И если раньше Украину считали более слабой стороной, которой приходилось выдерживать давление и на фронте со стороны России, и в переговорах со стороны США, то теперь ситуация меняется.

Как отмечает корреспондент Украинской службы Би-би-си в Вашингтоне Мирослава Пеца, вопрос о поставках Украине «Томагавков», который Трамп задал Путину накануне, — это акт давления на Россию, которого американский лидер прежде не применял. Трамп рассчитывает, что это должно подтолкнуть Путина к реальным мирным переговорам и последующей заморозке конфликта.

Вместе с тем Трамп остается осторожным: он не готов «резко хлопнуть дверью» перед Кремлем и намерен продолжать общение с российским президентом.

Российские пропагандистские СМИ при этом представили вчерашний телефонный разговор как перехват инициативы со стороны Путина.

Так, в статье «Комсомольской правды» говорится, что «Кремль в очередной раз спутал главе киевского режима и вашингтонским „ястребам“ все карты», а «бравурные прогнозы либеральных СМИ на Западе в пользу Киева оказались пшиком».

Ожидается, что ключевыми темами сегодняшних переговоров в Белом доме станут поставки Киеву вооружений, в том числе дальнобойных ракет Tomahawk, а также энергетическая безопасность Украины на фоне надвигающейся зимы и российских обстрелов.

Вопрос о «Томагавках»

Зеленский давно пытается добиться от Вашингтона согласия на передачу дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии до 2500 километров, и теоретически с территории Украины ими простреливалась бы вся европейская часть России и значительная территория за Уралом.

Еще в октябре 2024 года Зеленский обращался с такой просьбой к администрации Джо Байдена, включив поставки Tomahawk Украине в свой «План победы». Однако, как писала New York Times, тогда Белый дом отверг этот запрос «как совершенно нереалистичный».

В июле этого года обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что президент США Дональд Трамп решил рассмотреть возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, поскольку недоволен затягиванием войны в Украине и хочет усилить давление на Москву.

Однако, когда Трампа спросили об этом журналисты, он заявил, что такая возможность не рассматривается и не обсуждается.

В конце сентября тема поставок Киеву «Томагавков» поднялась в прессе снова. Как писали западные СМИ, с такой просьбой президент Украины Зеленский обратился к Трампу в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сам Зеленский в интервью изданию Axios рассказывал, что просил президента США о некоей «новой системе вооружения», чтобы заставить Путина начать переговоры, на что Трамп ответил: «Мы будем над этим работать».

Вскоре о том, что Зеленский действительно просил американцев продать европейским странам крылатые ракеты Tomahawk, чтобы те передали их Киеву, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

К этому времени риторика Трампа о войне в Украине заметно изменилась: он стал меньше говорить о своих личных отношениях с российским президентом и больше — о том, как он недоволен продолжающейся войной и российскими ударами по мирным жителям и объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

В то же время Трамп стал с большим оптимизмом высказываться об Украине и Зеленском. Не в последнюю очередь этому способствовала встреча с президентом Украины и европейскими лидерами в Вашингтоне, которая состоялась через несколько дней после саммита на Аляске.

К концу сентября ситуация изменилась настолько, что Трамп назвал Россию «бумажным тигром» и заявил: Украина сможет одержать победу в войне с Россией и даже отвоевать все территории, потерянные с 2022 года.

6 октября Трамп сообщил, что «в каком-то смысле» принял решение о передаче ракет Tomahawk Киеву, но хотел бы знать, как именно украинские войска будут использовать эти ракеты.

Зеленский в свою очередь дал интервью телеканалу Fox News, в котором заверил, что в случае, если США согласятся передать Украине «Томагавки», она будет применять их исключительно против военных целей.

13 октября после очередного телефонного разговора с Зеленским Трамп заявил, что США могут передать Киеву ракеты Tomahawk, если Россия в ближайшее время не положит конец войне в Украине.

«Возможно, я поговорю с ним [с Путиным]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал глава Белого дома.

В Кремле предлагали дождаться «более четких заявлений» на эту тему, но подчеркивали, что в случае поставок Украине Tomahawk Россия отреагирует «должным образом».

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это — это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны», — говорил 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тогда же возможную передачу Киеву Tomahawk прокомментировал Путин. Он заявил, что «Томагавки» — мощное оружие, но их поставки не изменят ситуацию на поле боя и только приведут к разрушению складывающихся отношений России с США — «во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, о существенном ущербе отношениям Москвы и Вашингтона в случае поставок «Томагавков» Киеву Путин лично заявил Трампу в ходе их телефонного разговора накануне.

Какие существуют сложности

Ущерб российско-американским отношениям — не единственное потенциальное препятствие для поставок Tomahawk Украине. Эту задачу усложняют и другие факторы, такие как дефицит наземных пусковых установок и самих ракет, необходимость тесного американского сопровождения операций, а также стратегические и дипломатические риски.

Во-первых, Tomahawk — изначально морская ракета: ее запускают с кораблей и подводных лодок. Мобильная наземная пусковая установка Typhon для Tomahawk появилась в программе США только после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году. Поэтому наземный вариант ракеты — относительно новое и еще редкое средство. И даже если США согласятся на передачу «Томагавков» Киеву, у них может не оказаться достаточно готовых и отлаженных сухопутных пусковых комплексов для оперативного масштабного развертывания на украинской территории.

Сколько всего ракет Tomahawk есть у США, достоверно неизвестно. Бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, Марк Кэнсиан предполагает, что их может быть около 4150. Однако ракеты Tomahawk могут быть нужны самому Вашингтону для ударов в других регионах, включая потенциальные удары по Венесуэле.

По оценкам директора обороны Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, США смогут предоставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. В разговоре с Financial Times она отметила, что такое число «не может принципиально изменить динамику войны».

Тем не менее эксперты говорят, что даже десятки Tomahawk в сочетании с другими средствами ведения боевых действий могли бы оказать заметное влияние — пример показывает сама Россия, которая активно использует крылатые ракеты вместе с дронами против Украины. Особенно значимым может быть точечное поражение объектов нефтеперерабатывающей индустрии, уже осложнившее экономическую ситуацию в России.

Передача и использование Tomahawk потребует тесного сотрудничества с американской стороной. Если ВСУ будут получать крылатые ракеты Tomahawk, то американским специалистам, вероятно, придется не только разрабатывать маршрут полета, но и участвовать в подготовке ракет к заданию.

Дополнительный стратегический риск связан с потенциальной ядерной составляющей ракеты: изначально Tomahawk могла нести ядерный заряд. Сегодня такие ракеты не стоят на вооружении США, а у Украины нет ядерного оружия, однако передача ракет, которые теоретически способны нести ядерный заряд, повышает риски возникновения условий для применения ядерного оружия.

Это особенно чувствительно на фоне размытых формулировок российской ядерной доктрины и осторожного отношения США и их союзников в Европе к любым шагам, которые могли бы создать прецедент для ядерного конфликта.

