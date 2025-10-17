Премьер-министра Монголии отправили в отставку всего через 4 месяца после начала работы

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку, продержавшись на должности всего 4 месяца. Он начал работу на посту в июне, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Парламент Монголии проголосовал за отстранение премьер-министра от должности в ходе публичной борьбы за власть внутри правящей Монгольской народной партии. Занданшатар занимал пост премьер-министра с июня 2025 года.

Отставка последовала спустя всего четыре месяца после вступления в должность. Противникам премьер-министра удалось принять резолюцию, фактически отстранившую его от поста.

"Пока не ясно, кто может стать преемником Занданшатара, исполняющего обязанности премьер-министра до назначения преемника, и будет ли он оспаривать свое увольнение.

Политические потрясения происходят в критический момент, поскольку бюджет на следующий год еще не принят. Учителя, требующие повышения зарплат, объявили забастовку на этой неделе, а врачи угрожают сделать то же самое", - сказано в публикации.

Распри между правящими партиями начались после того, как Занданшатар проиграл выборы лидера партии Амарбаясгалану. Сторонники премьер-министра обвинили спикера в причастности к коррупции в угольной промышленности, и было начато правительственное расследование.

Напомним, в июне текущего года в столице Монголии две недели продолжались протесты с требованием отставки премьер-министра. Резолюция о доверии не набрала достаточного количества голосов в парламенте, и премьер подал в отставку. Именно тогда сменился премьер страны.

