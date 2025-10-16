jitsu gif
    Парламент ЕС поддержал запрет на газ и нефть из России

    Опубликовано:

    Танкер с нефтью
    Танкер с нефтью. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

    Комитеты Европарламента проголосовали за полный запрет импорта российского газа и нефти с 2026 года, ужесточив первоначальную позицию Еврокомиссии по этому вопросу, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

    По данным издания, комитеты Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике и по вопросам международной торговли одобрили законопроект, который запрещает с 1 января 2026 года импорт российского природного газа - как трубопроводного, так и сжиженного.

    Как сообщили в пресс-службе Европарламента, законопроект принят в ответ на систематическое использование Россией энергоносителей как оружия против ЕС, что наблюдалось "на протяжении почти двух десятилетий" и еще сильнее обострилось после вторжения РФ в Украину.

    Согласно регламентным мерам, изложенным в законопроекте, в качестве предлога для расторжения контрактов на импорт российского газа энергетические компании могут указать "форс-мажорные обстоятельства", "поскольку юридически обязательный запрет на дальнейший импорт, предусмотренный этим новым регламентом, прямо определяется как суверенный акт, находящийся вне их контроля".

    Европарламентарии также предлагают запретить с 1 января 2026 года временное хранение российского природного газа в хранилищах на территории ЕС. Чтобы устранить возможность обхода этой нормы, энергооператорам придется предоставлять таможенным органам более четкие и подробные доказательства страны происхождения газа до того, как он будет ввезен или закачан в газохранилище.

    Помимо этого, в законопроекте предлагается запретить с начала 2026 года любой импорт нефти из России, включая нефтепродукты. До этой даты для импорта потребуется разрешение таможни и верификация страны происхождения нефти.

    Теперь, как уточняет издание, Европарламент продолжит работу над законопроектом совместно с Советом ЕС, в котором сейчас председательствует Дания. После этого документ должен быть вынесен на голосование сессии Европарламента и затем формально утвержден Советом ЕС.

    Летом Русская служба BBC сообщала, что на четвертый год агрессии России против Украины Евросоюз наконец придумал, как отказаться от российского газа, чтобы сократить возможности Кремля финансировать войну и давить на страны ЕС. Если план будет реализован, к концу 2027 года Европа не будет покупать в России ни трубопроводный, ни сжиженный природный газ.

    А в сентябре Трамп и вовсе "запретил" странам Европы закупать нефть и газ у России.

