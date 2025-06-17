"Четкий сигнал Кремлю: хватит". Европа наконец придумала, как отказаться от российского газа

На четвертый год агрессии России против Украины Евросоюз наконец придумал, как отказаться от российского газа, чтобы сократить возможности Кремля финансировать войну и давить на страны ЕС. Если план будет реализован, к концу 2027 года Европа не будет покупать в России ни трубопроводный, ни сжиженный природный газ.

В выигрыше окажутся США — крупнейший в мире производитель нефти и газа и ключевой поставщик энергоресурсов в Европу. Проиграют же европейские поклонники российского президента Владимира Путина в лице властей Венгрии и Словакии. Они не спешат отказываться от дешевого российского газа и тормозят санкции ЕС против России за войну в Украине.

Именно поэтому Европа пошла другим путем.

После вторжения России в Украину ЕС прекратил покупать российские нефть и уголь, однако от газа отказаться было сложнее. До войны Путин подсадил Германию и другие страны Евросоюза на газовую иглу, и за год до нападения на Украину начал газовую войну против Европы, спровоцировав энергетический кризис.

В этих условиях вводить санкции против российского газа ЕС не решился, а позже, когда были налажены альтернативные поставки, тормозом для санкций были как раз Венгрия и Словакия, которым кулуарно сочувствовали два других крупных клиента «Газпрома» — Австрия и Италия.

Для санкций нужно согласие всех 27 стран ЕС, у каждой есть вето. К тому же, санкции нужно продлевать каждые полгода. Предложенный во вторник план позволит обойти это препятствие и утвердить ограничения на импорт российского газа раз и навсегда квалифицированным большинством.

«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас и использовала поставки энергоносителей как инструмент давления. Мы приняли конкретные меры, чтобы навсегда перекрыть кран и положить конец эпохе российского топлива в Европе», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложения комиссии (фактически, правительства ЕС) должны утвердить Европарламент и квалифицированное большинство стран союза.

Венгрия снова против

ЕС давно сформулировал цель отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года, однако до сих пор не мог придумать, как сделать так, чтобы европейские компании могли объявить форс-мажор и не платить неустойку «Газпрому» после отказа выполнять обязательства долгосрочных контрактов на покупку российского газа.

Самым простым способом было ввести санкции против российского газа, как против нефти и угля, но единодушия в этом вопросе достичь не удалось. Новый план предполагает постепенные торговые ограничения на импорт ради защиты энергетической безопасности ЕС.

Покупки по новым контрактам предлагается запретить с 1 января 2026 года, по существующим краткосрочным контрактам — с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — к концу 2027 года. Тогда же прекратятся закупки российского сжиженного газа.

Для Венгрии и Словакии сделали исключение: им разрешили импорт по краткосрочным контрактам до конца 2027 года. Однако они остались недовольны и ищут новые рычаги давления на ЕС.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пригрозил, например, прекратить транзит электроэнергии в Украину через Венгрию — а это почти 40% всего украинского импорта из ЕС.

«Политически мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители — серьезная ошибка, — написал министр в соцсети Х. — Он угрожает энергетической безопасности, ведет к росту цен и нарушает наш суверенитет. Они хотят, чтобы мы оплачивали безрассудную поддержку Украины».

Хватит это терпеть

ЕС и не скрывает, что вопрос — политический. И что план написан не ради экономической выгоды, а для поддержки Украины и защиты Европы от энергетического шантажа и газовой дипломатии Кремля.

«Европейский союз посылает России очень четкий сигнал: хватит», — сказал еврокомиссар Дэн Йоргенсен, представляя в мае план избавления от российской нефтегазовой зависимости.

«Мы больше не позволим России использовать против нас поставки энергоносителей. Мы больше не позволим шантажировать страны Евросоюза. Мы больше не будем помогать Кремлю зарабатывать деньги на войну».

ЕС еще раньше запретил закупки российских угля, нефти и нефтепродуктов. До вторжения почти 50% европейского импорта угля и 27% импорта нефти шли из России. Теперь — почти ноль.

Импорт газа тоже сократился, но по другим причинам: Кремль закручивал кран, главный газопровод в Европу «Северный поток» был взорван, а транзит через Украину прекратился. В итоге доля российского газа в европейском импорте сократилась с 45% до войны до 13% в прошлом году, согласно данным Еврокомиссии.

Так что евро на войну Кремль продолжает зарабатывать: в 2024 году ЕС увеличил закупки сжиженного газа в России и в целом заплатил ей за энергоносители 23 млрд евро, сказал Йоргенсен.

Америка наготове

Отказ Европы от российского газа на руку Америке и может стать дополнительным козырем в сложных переговорах ЕС с Дональдом Трампом об условиях перемирия в объявленной им торговой войне.

США наряду с Катаром стали главным поставщиком газа в Европу после решения Кремля прикрутить кран. Теперь США могут еще больше закрепиться на самом богатом в мире европейском газовом рынке.

По данным FT, на американский сжиженный газ (СПГ) сейчас приходится около 20% европейского импорта. Администрация Трампа рассчитывает удвоить экспорт СПГ в ближайшую пятилетку, и ЕС — первый кандидат.

Увеличения закупок американских энергоносителей добивается и Трамп в переговорах о торговых сделках. ЕС в данном случае даже не нужно давать пустые обещания: дополнительные газ ему действительно потребуется.

Поэтому в Америке пристально следят за судьбой объявленного сегодня плана ЕС. По данным S&P Global, в США уже готовы проекты выпуска сжиженного газа на 45,5 млн тонн в год, завязанные на отказ Европы от российского газа с 2027 года.

Если ЕС вдруг решится возобновить закупки в России в случае перемирия или окончания войны, американская экономика не дождется запланированных под эти проекты 120 млрд долларов инвестиций.