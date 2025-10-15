Трамп потребовал от ХАМАС вернуть тела всех погибших заложников. Боевики вернули тела еще четырех израильтян

Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС вернуть тела всех погибших израильских заложников, заявив, что начинается следующий этап его мирного плана по Газе. Группировка выдала тела еще четырех израильтян. Четыре гроба уже пересекли границу Израиля.

«Все 20 [живых] заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько этого можно ожидать. Большая ноша упала с плеч, но работа еще не завершена. Погибшие не возвращены, как было обещано. Вторая фаза [мирного плана] начинается прямо сейчас!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social на следующий день после того, как в Египте была подписана декларация о мирном урегулировании, а сам американский лидер объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке.

Накануне ХАМАС освободил 20 израильтян и передали тела четырех погибших заложников. План предусматривал передачу 28 тел в рамках соглашения о перемирии.

Представители ХАМАС заявляли, что им будет трудно найти часть тел, так как заложники удерживались разными группировками и погибли в разных районах сектора Газа.

Кроме того, боевики утверждали, что некоторые тела могут находиться под завалами разрушенных в ходе войны зданий, для их извлечения может потребоваться тяжелая техника.

Еще четыре тела

Почти одновременно с заявлением Трампа представитель ХАМАС сообщил, что группировка передаст тела еще четырех заложников.

Тела были возвращены после того, как Израиль объявил о сокращении вдвое количества грузовиков с гуманитарной помощью, допускаемых в Газу, в качестве меры наказания за то, что Израиль назвал нарушением боевиками соглашения о передаче останков, отмечает Reuters.

Позже Армия обороны Израиля сообщила, что четыре гроба с телами погибших заложников в сопровождении военных пересекли границу Израиля и направляются в институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания. Семьи погибших сопровождают представители ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ призывает общественность проявить чуткость и дождаться официальной опознания, результаты которой будут в первую очередь сообщены семьям, говорится в заявлении.

«ХАМАС обязан соблюдать соглашение и принять необходимые меры для возвращения заложников», — было сказано в предыдущем сообщении.

Как пишет издание Times of Israel, ХАМАС заявил, что в среду вернет тела еще четырех заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает новостей об остальных погибших заложниках «в течение нескольких часов».

«Мы скоро получим новости — надеюсь, в течение нескольких часов — о возвращении еще нескольких погибших заложников. Но мы полны решимости вернуть всех», — сказал Нетаньяху во время посещения освобожденных в понедельник заложников в больнице.

Незадолго до этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если ХАМАС не вернет останки солдат, которые все еще находятся в анклаве.

«Я призываю премьер-министра поставить ХАМАС четкий ультиматум: если вы не вернете немедленно все тела наших погибших солдат и продолжите эти задержки, мы немедленно прекратим всю помощь, поступающую в сектор Газа», — заявил он.

Второй этап

Детали подписанного накануне в египетском Шарм-Эль-Шейхе соглашения о прекращении огня в секторе Газа остаются неизвестными. Первая фаза мирного плана Трампа касалась главным образом обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными, а также частичного отвода войск от Газы.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, в ходе переговоров по поводу последующих этапов соглашения, вероятно, возникнет ряд спорных моментов, в том числе по поводу призывов к ХАМАС сложить оружие — эту возможность группировка отвергает.

Во время общения с журналистами в Белом доме во вторник Трамп пообещал разоружить ХАМАС, если боевики откажутся сделать это самостоятельно, добавив, что в случае необходимости этой цели можно добиться с применением силы.

«Если они не разоружатся, мы разоружим их. И это произойдет быстро и, возможно, с применением силы», — заявил американский лидер во время встречи в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

