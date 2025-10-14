Второй за сутки самолет упал в США: есть погибшие

В понедельник, 13 октября, в США случилась еще одна авиакатастрофа - в городе Дартмут, штат Массачусетс, упал небольшой самолет, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на информацию от полиции, самолет упал на оживленную трассу и загорелся. Часть фюзеляжа была найдена на самой трассе, но некоторые детали полицейские нашли лишь в лесу, недалеко от трассы.

В полиции рассказали, что в результате крушения самолета погибли муж и жена, находившиеся в судне. Кроме того, от обломков самолета пострадала одна женщина, ехавшая по шоссе. Ее доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Окружной прокурор опознал жертв: это 68-летний Томас Перкинс и его жена, 66-летняя Агата Перкинс. Оба из Мидлтауна, штат Род-Айленд. Их обнаружили в фюзеляже самолета в средней части, смерть констатировали на месте.

Сейчас ведётся расследование причин трагедии. Следователи выясняют, могла ли погода стать причиной крушения судна.

Напомним, вчера частный самолет разбился и в другом американском штате - Техасе. Небольшое частное судно упало на припаркованные авто и загорелось. На месте ЧП было найдено два тела.

А в начале сентября в американском штате Колорадо в воздухе столкнулись два самолета. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.

❗️ - DARTMOUTH, Mass. — Thomas Perkins, 68, and his wife Agatha Perkins, 66, both of Middletown, R.I., were killed early Monday when the Socata TBM700C2 turboprop they were aboard crashed and burst into flames on Interstate 195 during takeoff from New Bedford Regional Airport… pic.twitter.com/DVytVEf90z — The Informant (@theinformant_x) October 13, 2025

BREAKING: A Socata TBM 700 turboprop has crashed on the median of I-195 in Dartmouth, Massachusetts — near Exit 19 (Reed Road) — around 8:15 a.m.



The aircraft went down amid a powerful nor’easter, with heavy rain and strong winds reported in the area. The plane reportedly… pic.twitter.com/37PcqeVLji — AirNav Radar (@AirNavRadar) October 13, 2025

