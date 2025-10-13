Самолет упал на припаркованные авто в Техасе: два человека погибли (видео)

Авиакатастрофа произошла в штате Техас, США, рядом с аэродромом Хикс - небольшой частный самолет упал на автомобили. Сообщается о погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox4.

ЧП случилось недалеко от города Эйвондейл примерно 13:30 по местному времени. Небольшой частный самолет упал на парковку, на которой стояли легковушки и грузовики.

К этому часу точное количество пострадавших неизвестно, однако сообщается, что на месте ЧП было найдено два тела.

На месте происшествия прибыли следователи, а прилегающую к месту ЧП дорогу временно закрыли.

Сколько человек находилось на борту, пока тоже неизвестно.

Ранее в начале сентября в американском штате Колорадо в воздухе столкнулись два самолета. В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали.

В августе в аэропорту Калиспелл-Сити штата Монтана на северо-западе США столкнулись и загорелись два самолета. В полиции сообщили, что пожарные быстро отреагировали на ситуацию и оперативно потушили огонь.

