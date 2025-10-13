"Мы ждали вас": началось освобождение израильских заложников в Газе (видео)
Опубликовано:
На севере Газы началось освобождение оставшихся у ХАМАС израильских заложников. Ожидается, что сегодня будут освобождены двадцать заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
В процессе освобождения заложников участвует Красный Крест. В организации сообщили о начале процесса освобождения израильтян.
"Международный комитет Красного Креста (МККК) начал многоэтапную операцию по содействию освобождению и передаче заложников и задержанных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС", — говорится в сообщении.
هيئة البث الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلّم سبعة من الأسرى المفرج عنهم#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/hszy0bH6Mu— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 13, 2025
Издание пишет, что в Хан-Юнисе в секторе Газа видны движущиеся транспортные средства с логотипом Международного комитета Красного Креста, которые, как ожидается, будут перевозить освобожденных палестинских заключенных и задержанных.
На кадрах видно, как колонна автобусов и автомобилей проезжает по главной улице Хан-Юниса.
Между тем израильская газета Jerusalem Post узнала имена пяти заложников, которых освободят из плена первыми. Это Матан Энгерст, Алон Охель, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, а также Омри Миран.
Издание также сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его жена Сара написали рукописное письмо каждому из заложников.
"От имени всего еврейского народа, добро пожаловать! Мы ждали вас; мы обнимаем вас. Сара и Биньямин Нетаньяху", — говорится в записке.
Напомним, 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".
Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.
СМИ пишут, что сегодня, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе состоится международный "саммит мира". На встрече планируется подписать "соглашение об окончании войны в Газе". Участвовать в саммите мира будет в том числе и Дональд трамп.
Добавим, что на новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Глава МИДа Казахстана выразил соболезнования министру иностранных дел Катара
- "У них было такое в анализах крови, чего мы понять не могли". Где и как реабилитируют освобожденных израильских заложников
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2296533-cahal-zavershila-podgotovku-v-osvobozhdeniyu-zalozhnikov-hamas/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах