Глава МИДа Казахстана выразил соболезнования министру иностранных дел Катара

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев направил письмо с соболезнованиями своему катарскому коллеге шейху Мухаммеду бен Абдулрахману Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в МИДе, Кошербаев выразил соболезнования главе катарского МИД в связи с гибелью сотрудников Канцелярии Эмира Катара в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи города Шарм-эш-Шейх.

"В письме он отметил вклад погибших в дело мира и стабильности, а также подчеркнул, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с Катаром", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что в Египте в результате ДТП погибли три члена сопровождавшей премьер-министра Катара делегации, участвовавшей в переговорах по ситуации в Газе. Еще трое получили ранения и были доставлены в реанимацию Международного госпиталя Шарм-эш-Шейха.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: Трамп прилетел в Израиль для встречи с освобожденными ХАМАС заложниками

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.