"Они их собирают". Трамп обещал скорое освобождение заложников, в город Газа вернулись сотни тысяч палестинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики палестинской группировки ХАМАС сейчас собирают израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках его плана по прекращению огня в секторе Газа. Тем временем американская армия направляет в Израиль до 200 военнослужащих, которые примут участие в контроле за соблюдением перемирия. В город Газа уже вернулись сотни тысяч палестинцев.

В пятницу Израиль сообщил, что завершил отвод войск в буферную зону сектора Газа, что было одним из условий соглашения о прекращении огня, одобренного группировкой ХАМАС и правительством Израиля.

Согласно документу, заложников необходимо освободить в течение 72 часов после начала перемирия, то есть это должно произойти до 12:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу) понедельника, 13 октября.

По данным Израиля, ХАМАС продолжает удерживать 20 живых израильтян, которые были захвачены в результате нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, боевики должны передать израильским властям тела 28 погибших заложников.

«Как вам известно, в понедельник заложники возвращаются, — сказал Трамп журналистам в пятницу вечером. — Они их собирают — и собирают прямо сейчас. Они находятся в очень скверных местах. Под землёй. Они в каких-то скверных местах, и в некоторых случаях только очень немногие знают, где они».

В обмен Израиль должен освободить около 250 палестинских заключённых, которые отбывают пожизненные сроки в израильских тюрьмах. По сообщению армейского радио Израиля, 100 из них будут выданы на Западный берег реки Иордан, а ещё пятеро — на территорию Восточного Иерусалима. Кроме того, Израиль должен освободить ещё 1,7 тыс. палестинцев, которые были задержаны в секторе Газа.

Как передаёт корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Том Беннет, пока неясно, как именно и когда будет происходить освобождение заложников, но в прошлом палестинцы передавали захваченных израильтян Красному Кресту, который затем переправлял их в Израиль.

В соглашении о перемирии, которое публикуют израильские СМИ, сказано, что передача заложников должна происходить «без каких-либо публичных церемоний или освещения в масс-медиа».

Ранее ХАМАС несколько раз освобождал заложников в ходе унизительных для израильтян публичных церемоний: захваченным приходилось подниматься на сцену, окружённую вооружёнными людьми. Правительство Израиля всячески пыталось избежать повторения подобных сцен.

После освобождения заложников и палестинских заключённых стороны должны начать переговоры о реализации остальных пунктов мирного плана Трампа, состоящего из 20 пунктов.

Ожидатеся, что в понедельник Трамп приедет в Израиль с визитом и выступит в Кнессете. Он станет первым с 2008 года президентом США, который произнесет речь перед израильским парламентом (до него это делал Джордж Буш-младший).

Во время поездки на Ближний Восток Трамп также должен посетить Египет.

США отправляют военных для контроля за перемирием

Как передаёт со ссылкой на американских чиновников корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Том Бейтман, за выполнением перемирия будут следить до 200 американских военных.

Они уже находились на Ближнем Востоке, а сейчас будут направлены в Израиль.

В стране создаётся международная оперативная группа, известная как Гражданско-военный координационный центр.

Ожидается, что в его работе также примут участие военные из Египта, Катара, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов, сообщают собеседники нашего корреспондента.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, военнослужащих США не направят в сектор Газа. Вместо этого они займутся созданием Совместного центра по контролю, который будет координировать действия военных подразделений различных стран.

Оперативной группой будет руководить Центральное командование Вооружённых сил США (Centcom, то есть отвечающий за Ближний Восток американский командный центр).

Задача группы — наблюдать за соблюдением договора о прекращении огня и помогать оказанию гуманитарной помощи.

Что сейчас происходит в Газе: вернулись 300 тыс. человек

После того, как соглашение о прекращении огня вступило в силу, в сектор Газа начали возвращаться сотни тысяч палестинцев.

По данным подконтрольного ХАМАС местного агентства по гражданской обороне, с начала перемирия в Газа-сити уже вернулись около 300 тыс. человек, однако для их размещения нет палаток или других подходящих объектов.

После израильского наступления на Газа-сити город покинули около 700 тыс. жителей.

Информационные агентства распространили кадры, на которых видна длинная вереница людей, которые идут пешком и передвигаются на машинах по берегу Средиземного моря.

Дома многих из этих людей были разрушены. Как передаёт корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Хьюго Бачега, перед теми, кто возвращается, открывается страшная картина масштабных разрушений в Газе.

Медики ищут останки погибших людей, и им уже удалось извлечь около 100 тел. Считается, что под руинами разрушенных зданий остаются тысячи тех, кто погиб во время войны, отмечает наш корреспондент.

«Слава Богу, мой дом на месте, — сказал агентству Reuters местный житель Исмаил Зайда. — Но город разрушен, дома моих соседей уничтожены, исчезли целые кварталы».

По условиям соглашения о прекращении огня, власти Израиля должны пропустить в Газу сотни грузовых машин с гуманитарной помощью. Ожидается, что с пятницы в сектор будут ежедневно въезжать около 600 фур.

В субботу представители ЮНИСЕФ — агентства ООН по защите детей — сообщили Би-би-си, что организация готова начать отправку помощи в Газу, но пока не получила такую возможность.

«Мы очень надеемся, что прекращение огня приведёт к увеличению помощи до значимых объёмов, потому что именно в этом так отчаянно нуждаются дети в Газе. Мы этого очень долго ждали, но в настоящий момент этого пока не происходит», — сказала находящаяся в Газе сотрудница ЮНИСЕФ Тесс Инграм в эфире радиопрограммы Би-би-си Today на британском BBC Radio 4.

По данным экспертов ООН, более чем 500 тыс. человек в Газе оказались в «катастрофических условиях», которые они описывают как «голод, разрушение и смерть».

Израиль неоднократно отрицал, что в секторе Газа начался массовый голод.

Анализ: заложники должны быть освобождены, но что будет дальше — пока неясно

Лиз Дюсет, международный обозреватель Би-би-си:

Когда президент США Дональд Трамп объявил о сделке по прекращению огня, он по своему обыкновению описал её в эпических тонах. Это больше, чем Газа, заявил он, это мир на Ближнем Востоке!

Но в реальности все обстоит далеко не так грандиозно.

Окончание ужасающей войны в Газе, как выглядит сейчас, наконец приведёт к освобождению израильских заложников (в обмен на палестинских заключённых). Это серьёзное достижение, которое принесло огромную радость и облегчение.

Удивительная скорость подписания соглашения, и даже тот факт, что многие подробности сделки все ещё уточняются, демонстрируют, насколько Трамп торопился довести сделку до подписания — и насколько хотел, чтобы все это заметили.

Однако пока нет решений и подробной информации по значительно более трудным вопросам. Произойдёт ли когда-нибудь разоружение ХАМАС? Закончит ли Израиль оккупацию? И что такое «политический горизонт», о котором сказано в плане Трампа из 20 пунктов? (Большая часть стран мира трактует это как отсылку к созданию палестинского государства, но Израиль это решительно отвергает.)

Здесь пока мало говорят о мире. В лучшем случае речь идёт о затишье перед новыми бурями — если только Трамп и многие другие политики не продолжат оказывать то огромное давление, которое и позволило реализовать эту первую фазу соглашения.

