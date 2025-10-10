Израиль одобрил мирный план Трампа. Когда освободят заложников и что будет дальше?

Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение заложников из плена ХАМАС и отвод израильских войск из анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это важным событием» и поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые присутствовали на заседании кабинета.

По словам Трампа, израильские заложники могут быть освобождены из плена ХАМАС «в понедельник или вторник».

До начала заседания кабмина стало известно, что в рамках сделки Израиль должен освободить 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что не может голосовать «за соглашение об освобождении этих кровожадных террористов».

Такого же мнения придерживался другой ультраправый члена кабинета, министр финансов Бецалель Смотрич, который заранее объявил, что будет голосовать против сделки.

Оба министра дали понять, что, хотя сделка принята, они намерны пристально следить за тем, что будет происходить с нынешнего момента.

«Наши сердца переполнены радостью, счастьем и волнением от того, что все заложники, как ожидается, вернутся домой», — говорится в заявлении Бен-Гвира. — Но наряду с этой радостью мы ни при каких обстоятельствах не должны игнорировать вопрос цены: освобождения тысяч террористов, включая 250 убийц, которые, как ожидается, будут отпущены из тюрем».

Итамар Бен-Гвир пригрозил покинуть правительство и вывести из правящей коалиции свою партию «Оцма Йехудит», если ХАМАС «продолжит существовать» после освобождения заложников.

По его словам, премьер-министр Нетаньяху заверил его, что этого не произойдет, но он до конца в этом не уверен.

«Если власть ХАМАС не будет свергнута, или если нам просто скажут, что она свергнута, а на самом деле она продолжит существовать в другом виде, «Оцма Йехудит» свергнет правительство», — заявил Бен-Гвир.

Если Бен-Гвир и Смотрич выйдут из нынешнего правительства, у Нетаньяху останется всего 47 из 120 мест в Кнессете, при том, что для абсолютного большинства необходимо 61 кресло.

Это может спровоцировать досрочные выборы в стране, только что пережившей войну.

Когда соглашение вступит в силу

Сначала сообщалось, что прекращение огня вступит в силу немедленно после одобрения израильским правительством.

Однако ранее в четверг пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля Шош Бедросян заявила, что выполнение соглашения начнется в течение 24 часов после голосования в израильском кабмине.

По некоторым данным, эта отсрочка, вероятно, нужна для того, чтобы израильская армия успела передислоцироваться в максимально безопасных для себя условиях.

По сообщениям израильских СМИ, министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ «отвечать решительной силой» на любые попытки ХАМАС нанести ущерб израильским силам в секторе Газа в преддверии прекращения огня.

Ранее в четверг Кац провел совещание с начальником Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными офицерами, в ходе которого была дана оценка текущей ситуации в Газе, а также проработаны возможные варианты дальнейшего развития событий.

«Министр обороны поручил ЦАХАЛ отвечать решительной силой на любую угрозу и любое нападение террористической организации ХАМАС на наши силы в промежуточный период до принятия решения правительством и до вступления соглашения в силу», — сообщает офис министра обороны.

По его словам, обеспечение безопасности израильских военных — главная обязанность командования в сложившейся ситуации.

Что дальше

После того, как режим прекращения огня вступит в силу, Армия обороны Израиля передислоцируется на линию, которая позволит военным контролировать и удерживать около 53% территории сектора Газа, заявили ранее в офисе Нетаньяху.

У ХАМАС после этого будет 72 часа, чтобы вернуть оставшихся заложников в Израиль. Из 251 заложника, захваченного 7 октября 2023 года, в плену до сих пор остаются 48 человек. По оценке Израиля, 20 из них живы.

Освобождение заложников ожидается в понедельник или во вторник. Об этом заявил Дональд Трамп на заседании со своей администрацией в четверг, еще до голосования в израильском кабинете.

Израиль требует, чтобы все заложники – живые и мертвые -были возвращены одновременно.

Кроме того, Израиль настоятельно советует ХАМАС в этот раз воздержаться от пропагандистских церемоний, которыми сопровождались предыдущие этапы возвращения заложников.

При этом у Израиля есть сомнения, что ХАМАС располагает всеми телами убитых заложников. По данным израильской разведки, они удерживались разными группировками, погибали в разное время и в разных районах сектора, и, возможно, ХАМАС сам не знает, где может быть часть тел. Речь может идти о телах 7-15 человек.

Если это действительно так, Израиль оставляет за собой право корректировать свою часть выполнения условий соглашения, пока из Газы не вернуться все тела израильтян.

План, предусмотренный на этот случай, пока засекречен, и будет представлен на обсуждение кабинета в случае необходимости.

По сообщениям израильской прессы, менее чем за час до начала голосования израильского кабинета переговорщики в Шарм-эль-Шейхе согласовали списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению из израильских тюрем в обмен на заложников.

Сообщается, что будут освобождены 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, арестованных после теракта 7 октября 2023 года, но не причастных к нему.

Часть из них будет возвращена обратно в Газу, а часть выслана за пределы палестинских территорий в третьи страны, но куда именно, пока не сообщается.

Кроме того, Израиль передаст ХАМАС около 360 тел боевиков.

Высокопоставленный палестинский источник рассказал Би-би-си, что Израиль пропустит 400 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.

Конец войне?

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью Fox News в четверг не стал называть текущие события «концом войны», но подчеркнул, что Израиль надеется на полную реализацию плана и «не намерен возобновлять боевые действия», если ХАМАС выполнит все условия соглашения.

Президент США Дональд Трамп настроен более оптимистично.

В посте в Truth Social американский президент написал, что все заложники будут «очень скоро освобождены», а Израиль «отведет свои войска на согласованную линию».

«Газа будет постепенно восстанавливаться», — заявил Трамп в четверг в ходе совещания в Белом доме. Он особо подчеркнул, что многие мусульманские страны, взяли на себя обязательство оказать помощь в восстановлении.

Президент США поблагодарил власти Катара, Египта, Турции, Саудовской Аравии и Индонезии за помощь в достижении мирного соглашения по сектору Газа.

О принципиальном согласии Израиля и ХАМАС на реализацию первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, стало известно в ночь на четверг.

Израиль и ХАМАС не вели прямые переговоры: сделка обсуждалась при посредничестве спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, зятя американского президента Джареда Кушнера и представителей Египта, Катара и Турции.

Какие вопросы остаются

ХАМАС и Израиль объявили о согласии на имплементацию первой фазы, а это лишь часть мирного плана Трампа, который состоит из 20 пунктов. Израиль полностью принял план президента США, ХАМАС — частично.

Первая фаза не включает потенциально самых проблемных пунктов плана, в частности, разоружения ХАМАС (группировка настаивает, что сделает это только после создания палестинского государства) и управления Палестиной в мирном будущем.

Кроме того, как рассказал Би-би-си палестинский источник, к вечеру среды ХАМАС еще не получил от Израиля списка заключенных, которые должны будут быть освобождены в ответ на возвращение заложников. Associated Press , что представители группировки передали список Израилю, но Израиль его еще не согласовал.

Как отреагировали в мире

Ранним утром четверга семьи заложников и их соратники собрались в Тель-Авиве на площади Заложников. Они отмечали соглашение между Израилем и ХАМАС, открывая бутылки шампанского и скандируя «Нобелевскую премию мира — Трампу», пишет Associated Press.

Празднуют заключение соглашения и в Газе, хотя израильские военные предупредили, что возвращаться на север сектора пока рано, так как он остается опасной зоной боевых действий.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш привествовал прогресс в урегулировании конфликта. Он призвал все стороны «воспользоваться этой возможностью, чтобы установить надежный политический путь к прекращению оккупации, признанию права на самоопределение палестинского народа и достижению решения о двух государствах для двух народов, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности».

Со словами поддержки соглашения выступили также лидеры многих стран, в том числе Канады, Новой Зеландии, Японии, Индии, Малайзии и Пакистана.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что во всем мире чувствуют «глубочайшее облегчение», но самые сильные чувства испытывают «заложники, их семьи и гражданское население Газы, которые за последние два года пережили невообразимые страдания».

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал соглашение «лучом света». «Сегодня у всего мира есть повод для настоящей надежды», — добавил он.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.