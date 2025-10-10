Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

В секторе Газа в силу вступило прекращение огня — кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС. Группировка передаст всех живых заложников, а ЦАХАЛ начнет отвод войск, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, в ночь на пятницу, 10 октября, правительство Израиля утвердило соглашение с радикальным движением ХАМАС. В канцелярии Нетаньяху СМИ пояснили, что именно с этого момента в силу вступает режим прекращения огня.

Отметим, что само соглашение было подписано накануне в Египте. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

На первом этапе перемирия Армия обороны Израиля отведет свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа — к так называемой желтой линии. После этого, в течение трех суток, ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших. По последним данным, сейчас в плену группировки остаются 48 человек, при этом только 20 из них считаются живыми.

Напомним, вчера Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В рамках договоренностей ХАМАС обязуется освободить всех заложников, а Израиль - отвести свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру".

Позже стало известно, что Трамп и Нетаньяху провели "эмоциональный разговор" по телефону. Премьер-министр Израиля пригласил американского лидера выступить в Кнессете.

Кроме того, Трамп заявил, что намерен в конце этой недели посетить Ближний Восток, в том числе Египет и сектор Газа.

Добавим, что на новости о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС отреагировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

