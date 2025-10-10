"Проходят испытания": Путин анонсировал появление нового оружия в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в скором времени в стране смогут объявить о новом оружии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает издание, об этом Владимир Путин сказал во время своего выступления на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
"Мы доводим до ума. Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходят у нас испытания, они идут успешно. (…) Современность у нас очень на высоком уровне, мы ее поддерживаем", - заявил российский лидер.
Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Она содержит несколько пунктов и понятий, которых не было в предыдущей редакции. Кроме того, некоторые формулировки были изменены, что повлекло изменение смысла положений, в которых они фигурируют.
Тогда же президент России в специальном обращении рассказал, против каких объектов Россия планирует применять свое оружие.
