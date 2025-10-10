Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин, объявлена угроза цунами
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, которое произошло у побережья Филиппин - зафиксирована угроза цунами.
Эпицентр находился на глубине 53 км. Землетрясение произошло к северо-востоку от острова Минданао.
Кроме того система предупреждения о цунами США зафиксировала опасность цунами в этом регионе.
Как пишет РБК со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии Филиппин, землетрясение имело магнитуду 7,6. По информации института, после землетрясения последовали менее сильные афтершоки магнитудой 5.2 и 4.9.
Очевидцы в соцсетях публикуют кадры, на которых удалось запечатлеть момент землетрясения.
На днях разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - повреждены здания и дороги, отсутствует электроснабжение. По меньшей мере погибли 26 человек.
А в сентябре супертайфун обрушился на северо-восточные Филиппины с ветром, сопоставимым с ураганом 5 категории. По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах на Гавайях, в "Рагасе" поддерживалась скорость ветра 160 миль/час (257 км/час).
फिलीपींस के दक्षिणी इलाके मिंडानाओ में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी, आफ्टरशॉक की भी जताई गई संभावना#Philippines #Earthquake #Mindanao #PhilippinesEarthquake #PeoplesUpdate pic.twitter.com/QAwLPFBWUz— People's Update (@PeoplesUpdate) October 10, 2025
9. Update: One person died in Davao Region, Philippines after being hit by falling debris during the magnitude 7.4 earthquake this morning. #lindol #sismo_deprem_gempa— GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025
Damages were reported in Davao, Northern Mindanao, and Caraga, including at Francisco Bangoy Airport. pic.twitter.com/DHahmEp1gJ
Water receding from parts of Philippines following a 7.8 Earthquake, 1-3m tsunami expected— shivansh (@s61127050) October 10, 2025
| #earthquake | #Philippines | | #Tsunami pic.twitter.com/NDT0MMDwV9
Strong 7.6 earthquake off southern Philippines. Tsunami warnings active. pic.twitter.com/GqWhOg8gx0— Crazy Moments (@echoFlam) October 10, 2025
6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa— GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025
Waves up to 3 meters may impact coastal areas. Local authorities urge residents to stay alert. pic.twitter.com/dbONlJUv5x
