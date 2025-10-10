Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин, объявлена угроза цунами

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, которое произошло у побережья Филиппин - зафиксирована угроза цунами.

Эпицентр находился на глубине 53 км. Землетрясение произошло к северо-востоку от острова Минданао.

Кроме того система предупреждения о цунами США зафиксировала опасность цунами в этом регионе.

Как пишет РБК со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии Филиппин, землетрясение имело магнитуду 7,6. По информации института, после землетрясения последовали менее сильные афтершоки магнитудой 5.2 и 4.9.

Очевидцы в соцсетях публикуют кадры, на которых удалось запечатлеть момент землетрясения.

На днях разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - повреждены здания и дороги, отсутствует электроснабжение. По меньшей мере погибли 26 человек.

А в сентябре супертайфун обрушился на северо-восточные Филиппины с ветром, сопоставимым с ураганом 5 категории. По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах на Гавайях, в "Рагасе" поддерживалась скорость ветра 160 миль/час (257 км/час).

Water receding from parts of Philippines following a 7.8 Earthquake, 1-3m tsunami expected



| #earthquake | #Philippines | | #Tsunami pic.twitter.com/NDT0MMDwV9