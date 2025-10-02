Маск стал первым в мире, кто достиг состояния 500 млрд долларов
Опубликовано:
Американский бизнесмен Илон Маск первым в истории достиг состояния в 500 млрд долларов, однако позже состояние мультимиллиардера упало ниже этой отметки, пишет Forbes.
Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, рекордный показатель был достигнут в 00:30 по времени Астаны, однако после упало до 499,1 млрд долларов.
Аналитики подсчитали, что это связано с тем, что накануне акции Tesla выросли почти на 4%, увеличив состояние Маска примерно на 9,3 млрд долларов.
Отмечается, что стоимость акций производителя электромобилей почти удвоилась с тех пор, как Маск в апреле объявил о своем уходе с поста главы DOGE.
Эксперты также подчеркивают, что состояние Маска растет не только за счет Tesla - с конца прошлого года выросла стоимость SpaceX, а также xAI Holdings.
Отмечается, что в декабре Маск стал первым, кто достиг состояния в 400 млрд долларов.
Отметим в июне текущего года стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с президентом США Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов.
Однако в июле компания Илона Маска заключила контракт с Пентагоном на 200 млн долларов
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2292702-mask-pervym-v-mire-dostig-sostoyaniya-500-milliardov-dollarov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах