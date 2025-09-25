Жена Зеленского встретилась с Меланией Трамп: что обсудили первые леди Украины и США

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о прошедшей встрече с первой леди США Меланией Трамп, на которой они поговорили на тему защиты детей, передает NUR.KZ.

Елена Зеленская в своем Telegram-канале сообщила, что в ходе диалога с Меланией Трамп они обсудили общие ценности, прежде всего, защиту детей и их детства. "Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны. В частности, за письмо - призыв к Путину о мире для детей", - написала первая леди Украины.

Она добавила, что чрезвычайно ценит открытость сердца супруги президента США к теме благополучия детей во всем мире, и выразила уверенность, что общими усилиями можно помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.

Зеленская подчеркнула, что не прекращает верить в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность в лучшую сторону.

"Искренне благодарна Мелании Трамп за встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество по защите самого дорогого в мире - наших детей. Ведь сегодня их защита не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим", - заключила Зеленская.

Напомним, супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп написала письмо главе РФ. Н нем она призвала Путина "создать мир, в котором будущее будет защищено", а также отметила, что Путин может "вернуть смех многим детям". Позже Трамп заявил, что Владимир Путин тепло воспринял письмо Мелании Трамп, которое американский лидер передал российскому коллеге на Аляске.

