    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Тройной "саботаж" против Трампа: генсек ООН поручил провести расследование

    Опубликовано:

    Дональд Трамп с супругой на эскалаторе
    Дональд Трамп с супругой. Фото: x.com/asmartbrunette1

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш дал распоряжение провести тщательное расследование "саботажа" против Трампа на Генеральной ассамблее ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

    Сегодня мы писали, что президент США Дональд Трамп призвал ООН расследовать "три зловещих события", произошедших с ним на Генассамблее. В их числе - остановка эскалатора, отключение телесуфлера и отключение звука во время выступления американского президента.

    По данным источника, представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш - Стефан Дюжаррик - распорядился расследовать данные инциденты.

    "Сегодня вечером генеральный секретарь получил корреспонденцию от постоянного представительства США при ООН относительно событий, произошедших во время визита президента Трампа в штаб-квартиру ООН 23 сентября. Генеральный секретарь сообщил, что уже распорядился о проведении тщательного расследования", - сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп застрял на эскалаторе, когда поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее. В Белом доме призвали уволить виновного, если эскалатор остановили намеренно.

    Также накануне Русская служба BBC писала, что речь Трампа в ООН стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии. В своей речи американский лидер раскритиковал своих оппонентов, ООН и Европу.

    "Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой не соответствующими действительности утверждениями; в этом году в основном слушали в тишине", - отметили корреспонденты издания.

    Почитать материал полностью можно здесь.

