"Требую немедленного расследования": Трамп заявил о "тройном саботаже" против него в ООН
Президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social призвал ООН расследовать "три зловещих события", произошедших с ним на Генассамблее ООН, передает NUR.KZ.
Произошедшее американский лидер назвал настоящим позором.
"Сначала эскалатор, ведущий на главную трибуну, резко остановился. Он просто встал. Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края стальных ступеней. Просто мы крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа.
Это был чистейший саботаж, как отмечалось за день до этого в The London Times, где говорилось, что сотрудники ООН "шутили об отключении эскалатора". Людей, которые это сделали, следует арестовать!" - заявил Трамп.
Вторым таким событием, по словам главы США, стало отключение телесуфлера во время выступления Трампа.
"Я произнес речь без телесуфлера, который включился примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила фантастические отзывы. Возможно, они оценили тот факт, что мало кто смог бы сделать то, что сделал я", - написал Трамп.
И третьим "саботажем" он назвал отключение звука во время выступления американского президента. Для того, чтобы услышать речь главы США, по его словам, мировым лидерам нужно было воспользоваться наушниками переводчиков.
"Первой, кого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо передо мной. Я спросил: «Как я справился?» А она ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал». Это было не совпадение, а тройной саботаж ООН. Им должно быть стыдно.
Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту задачу, для которой она была создана", - заявил Трамп.
По его словам, Секретная служба США уже приступила к расследованию.
Напомним, накануне Русская служба BBC писала, что речь Трампа в ООН стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии. В своей речи американский лидер раскритиковал своих оппонентов, ООН и Европу.
"Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой не соответствующими действительности утверждениями; в этом году в основном слушали в тишине", - отметили корреспонденты издания.
