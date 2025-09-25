"Требую немедленного расследования": Трамп заявил о "тройном саботаже" против него в ООН

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Кривцанова
    Кристина Кривцанова
    Выпускающий редактор

    "Требую немедленного расследования": Трамп заявил о "тройном саботаже" против него в ООН

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social призвал ООН расследовать "три зловещих события", произошедших с ним на Генассамблее ООН, передает NUR.KZ.

    Произошедшее американский лидер назвал настоящим позором.

    "Сначала эскалатор, ведущий на главную трибуну, резко остановился. Он просто встал. Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края стальных ступеней. Просто мы крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа.

    Это был чистейший саботаж, как отмечалось за день до этого в The London Times, где говорилось, что сотрудники ООН "шутили об отключении эскалатора". Людей, которые это сделали, следует арестовать!" - заявил Трамп.

    Вторым таким событием, по словам главы США, стало отключение телесуфлера во время выступления Трампа.

    "Я произнес речь без телесуфлера, который включился примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила фантастические отзывы. Возможно, они оценили тот факт, что мало кто смог бы сделать то, что сделал я", - написал Трамп.

    Свежая публикация по теме:
    "Ведет себя неправильно": Трамп пригрозил Ирану

    И третьим "саботажем" он назвал отключение звука во время выступления американского президента. Для того, чтобы услышать речь главы США, по его словам, мировым лидерам нужно было воспользоваться наушниками переводчиков.

    "Первой, кого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо передо мной. Я спросил: «Как я справился?» А она ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал». Это было не совпадение, а тройной саботаж ООН. Им должно быть стыдно.

    Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту задачу, для которой она была создана", - заявил Трамп.

    По его словам, Секретная служба США уже приступила к расследованию.

    Напомним, накануне Русская служба BBC писала, что речь Трампа в ООН стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии. В своей речи американский лидер раскритиковал своих оппонентов, ООН и Европу.

    "Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой не соответствующими действительности утверждениями; в этом году в основном слушали в тишине", - отметили корреспонденты издания.

    Почитать материал полностью можно здесь.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.