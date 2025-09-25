"Требую немедленного расследования": Трамп заявил о "тройном саботаже" против него в ООН

Президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social призвал ООН расследовать "три зловещих события", произошедших с ним на Генассамблее ООН, передает NUR.KZ.

Произошедшее американский лидер назвал настоящим позором.

"Сначала эскалатор, ведущий на главную трибуну, резко остановился. Он просто встал. Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вниз на острые края стальных ступеней. Просто мы крепко держались за поручень, иначе случилась бы катастрофа.

Это был чистейший саботаж, как отмечалось за день до этого в The London Times, где говорилось, что сотрудники ООН "шутили об отключении эскалатора". Людей, которые это сделали, следует арестовать!" - заявил Трамп.

Вторым таким событием, по словам главы США, стало отключение телесуфлера во время выступления Трампа.

"Я произнес речь без телесуфлера, который включился примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила фантастические отзывы. Возможно, они оценили тот факт, что мало кто смог бы сделать то, что сделал я", - написал Трамп.

Свежая публикация по теме: "Ведет себя неправильно": Трамп пригрозил Ирану

И третьим "саботажем" он назвал отключение звука во время выступления американского президента. Для того, чтобы услышать речь главы США, по его словам, мировым лидерам нужно было воспользоваться наушниками переводчиков.

"Первой, кого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо передо мной. Я спросил: «Как я справился?» А она ответила: «Я не расслышала ни слова из того, что ты сказал». Это было не совпадение, а тройной саботаж ООН. Им должно быть стыдно.

Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту задачу, для которой она была создана", - заявил Трамп.

По его словам, Секретная служба США уже приступила к расследованию.

Напомним, накануне Русская служба BBC писала, что речь Трампа в ООН стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии. В своей речи американский лидер раскритиковал своих оппонентов, ООН и Европу. "Шесть лет назад аудитория Трампа в ООН смеялась над его порой не соответствующими действительности утверждениями; в этом году в основном слушали в тишине", - отметили корреспонденты издания. Почитать материал полностью можно здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.