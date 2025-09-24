Иностранцы, двери закрываются. В борьбе с миграцией Трамп дошел до ограничений на "умную" рабочую силу

Дональд Трамп воплотил в жизнь одно из давних своих обещаний — ограничить трудовую миграцию по визам для высококвалифицированных иностранных работников. Программа таких виз существует больше 30 лет и обеспечивает кадрами гигантов технологического бизнеса. Трамп продолжает верить в то, что иностранцы лишают шансов на карьеру американцев, но комментаторы не уверены в том, что американскому хайтеку хватит местных работников и что он спокойно перенесет введенные ограничения.

Рохан Мехта купил самые дорогие в своей жизни авиабилеты. В минувшие выходные на перелет из индийского города Нагпур в США он потратил больше восьми тысяч долларов. Рохан — не экстравагантный богач. Просто он испугался, что если до воскресенья 21 сентября не вернется с поминальной церемонии по отцу в Нагпуре обратно в Штаты, где живет и работает, то может не попасть туда вовсе.

Рохан (собеседник Би-би-си попросил изменить его имя) занят в области программирования и живет в Штатах уже 11 лет. Он — один из примерно полутора миллионов иностранцев, живущих и работающих в США по визе H-1B, созданной для привлечения высокопрофессиональных специалистов. И — один из многих, кому американские компании в панике рассылали призыв срочно вернуться домой. Пока не вступили в силу новые визовые правила, о которых объявил президент Дональд Трамп.

Свежая публикация по теме: "Ведет себя неправильно": Трамп пригрозил Ирану

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, по которому взнос за эту визу вырос в 50 раз и с воскресенья установлен на отметке в 100 тысяч долларов. «Компании должны решить, достаточно ли ценный это человек для того, чтобы платить 100 тысяч в год правительству США, или следует отправить их домой и вместо этого нанять американца», — заявил Трамп. Беспокойства добавил и министр торговли США Говард Латник, заявив, что эти 100 тысяч буду взиматься раз в год в течение шести лет.

Бизнес запаниковал. Вечером в пятницу Amazon — крупнейший потребитель рабочей силы с такими визами — попросил всех обладателей H-1B оставаться в США и никуда не уезжать, а тех, кто уехал — скорее вернуться.

Рохан Мехта восемь часов искал подходящий билет назад. «Я забронировал несколько билетов, потому что стыковки были очень короткими и даже если бы мой рейс в Мумбаи опоздал хоть чуть-чуть, я бы не успел на самолет в США», — объяснял он, уже сидя в самолете Virgin Atlantic, который готовился вылететь в Нью-Йорк.

К тому времени представители Белого дома успели выступить с разъяснениями, сказав, что новые взносы коснутся только тех, кто будет подаваться на визу в будущем и будут взиматься один раз. Рохану это не помогло: билеты он уже купил. Мехта утешается тем, что хотя бы полетел на поминки в Нагпур один, без жены и детей.

Иностранцы для хай-тека

Визы H-1B ввели во время президентства Джорджа Буша-старшего в 1990 году. С 2004 года лимит установили на отметке в 85 тысяч виз в год. Их разыгрывают в виде лотереи — очередной раунд распределения виз будет в феврале следующего года. Как показывают данные американского управления по гражданству и иммиграционным услугам (USCIS), в последние годы спрос на них падал — на следующий финансовый год было подано 359 тысяч обращений на такую визу, и это самый низкий показатель за последние четыре года.

Соотечественники Рохана Мехты, индийцы, составляют подавляющее большинство обладателей этих виз — 70%. На втором месте — китайцы, на них приходится 12% выданных H-1B. В пятерке государств, чьим гражданам такие визы давали чаще всего, также Филиппины, Канада и Южная Корея. Но у них число обладателей таких виз исчисляется тысячами, а у КНР и Индии — десятками и сотнями тысяч соответственно. Cовременных данных по российским обладателям таких виз найти не удалось, но в 2017-м их выдали всего 942 уроженцам России, это 0,3% от общего числа приглашенных на работу иностранцев.

Чаще всего такие работники нужны хай-теку — две трети виз такого рода выдали в 2023 году на рабочие места в этой индустрии. Больше всего иностранцев с визой H-1B работают в Amazon, в американских подразделениях индийского промышленно-технологического конгломерата Tata, в Microsoft, Meta, Apple and Google.

«Это решение больше бьет по FAANG (сокращенное обозначение пятерки гигантов хайтека — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google — Би-би-си) и по тем, кто туда собирается. Конкретно в нашей компании H-1B не самая популярная виза», — говорит один из сотрудников американского стартапа с российскими корнями, попросивший не называть имя и компанию, в которой работает.

Другие сектора, где нужны иностранные специалисты — архитектура, инженерное дело и медицина (соответственно 9,5% и 4,5% всех виз H-1B, выданных в 2023-м).

Консалтинговая компания Stilt подсчитала, что в сумме обладатели таких виз платят около 85 миллиардов долларов подоходного налога и еще 27 миллиардов — в виде социальных отчислений на программы медицинского страхования Medicare. При этом сами они на это медобслуживание права не имеют — либо из-за того, что не прожили требуемых по условиям 10 лет, либо из-за отсутствия постоянного вида на жительства или гражданства США.

Недешевые мигранты

Недовольство приездом иностранных работников, в том числе именно высококвалифицированных, Трамп высказывал давно. Еще в ходе первой гонки за президентский пост он заявлял о необходимости «навсегда покончить с использованием H-1B как программы дешевого труда». Статистики поспорят: даже на старте своей карьеры эти «дешевые» работники получают медианное ежегодное жалование в 94 тысячи долларов, что на треть выше общеамериканского показателя.

Во время первого срока на президентском посту Трамп поручил продумать реформу этой визовой системы, настаивая на том, что доставаться такие приглашения на работу должны только самым одаренным или самым высокооплачиваемым иностранцам. В 2017-м президентским указом контроль за выдачей таких виз ужесточили, число отказов в визе выросло в три раза, и, несмотря на лоббистские усилия гигантов американского бизнеса, расширять число предоставляемых виз тогдашнее правительство США не стало.

Во время второй предвыборной кампании к этой теме Трамп обращался не так часто и иногда даже делал реверансы в сторону флагманов американского бизнеса и говорил, что надо облегчить привлечение талантливых работников и может быть даже выдавать им постоянные виды на жительство. В январе, заступая на пост президента во второй раз, он заявил, что «понимает обе стороны спора» по поводу этой визовой программы.

Это иллюстрируют и разные взгляды среди его сторонников — Стив Бэннон, идеолог первого трамповского срока у власти, выступал за отказ от привлечения иностранных работников, а миллиардер Илон Маск, уроженец ЮАР, наоборот — поддерживал систему виз для ценных кадров. «Причина, по которой я поселился в Америке, вместе со множеством других критически важных [для экономики] людей, тех, кто построил Space X, Tesla и сотни других компаний, которые сделали Америку сильной, — это визы H-1B», — заявлял он. По этим визам приехали работать в США индийцы Сатия Наделла и Сундар Пичаи — ныне исполнительные директора Microsoft и Alphabet, которой принадлежит Google.

Однако последнее решение хорошо рифмуется с широкой антииммигрантской политикой Трампа и соответствует его привычному нарративу о том, что рабочие места должны доставаться американским гражданам, якобы проигрывающим в соревновании с более гибкой иностранной рабсилой.

Помимо административных мер «сверху» этот взгляд на положение вещей подкрепляется и действиями «снизу» — хорошей иллюстрацией можно считать недавний рейд иммиграционной службы ICE на готовившуюся к запуску в штате Джорджия фабрику электромобилей Hyundai, где задержали 475 человек. ICE обратила внимание, что у многих корейцев были не те самые визы H-1B, а более быстрые в оформлении бизнес-визы В1 или вовсе трехмесячные разрешения на безвизовый въезд, которые не предполагают работы по найму, а лишь участие в переговорах или производственном обучении.

В итоге 300 человек уехали назад в Южную Корею, а компания Hyundai заявила, что начало работы предприятия стоимостью в 4,3 млрд долларов будет отложено по крайней мере на два месяца.

Выдержит ли бизнес удар?

Оценки того, какие последствия будет иметь новый указ, колеблются от осторожных до катастрофических. «Это заставит американские компании радикально пересмотреть свои стратегии найма и увести за границу значительную часть своей работы, — утверждает Дэвид Биер, директор отдела иммиграционных исследований в Институте Катона. — Иностранным основателям и руководителям предприятий нельзя будет ездить для управления американскими фирмами. Это будет сокрушительный удар по инновациям и конкурентоспособности Америки».

Обозреватели сходятся в том, что в ближайшее время в проигрыше скорее будут индийские компании, поставляющие кадры для работы в технологическом секторе США. Акции крупнейшей из них — Tata Consultancy Services — в понедельник просели на 3%. Такие компании постараются переложить затраты по оформлению иностранных работников на американские фирмы, уверен представитель кадровой компании CIEL HR Адитья Мишра. «А если работодатели не захотят вкладываться в спонсирование работников, то речь пойдет об удаленной работе, сдаче заказов за границами США или работе по краткосрочным контрактам», — говорит он.

С задержкой в несколько месяцев серьезный удар могут получить американские университеты: десятки тысяч иностранных студентов ехали туда на учебу с расчетом трудоустроиться потом в США и таким образом окупить огромные расходы на обучение. Если путь к такой работе закрывается, то — предполагают многие комментаторы — и учеба становится бесполезной. А индийские студенты, например, составляют четвертую часть всех иностранных абитуриентов в США. Что будет с теми, кто уже набрал кредитов на учебу в надежде на будущие американские заработки, сказать не возьмется никто.

Немедленных потрясений на американском рынке не будет, так как пока речь идет только о привлечении новых рабочих рук. Но в более дальней перспективе пересмотр визовой системы может оказаться не новым налогом на иностранных рабочих, а скорее стресс-тестом для американских компаний и всей американской экономики.

По всей вероятности, это нововведение Трампа — как и многие из его решений в иммиграционной сфере — будут оспорены в суде. Кроме этого, администрация США оставила право избирательно применять решение по визам H-1B, и не исключено, что мольбы гигантов технологической индустрии будут услышаны и для них лазейки в сохранении нынешних правил привлечения рабочей силы найдутся.

Скорее всего, под ударом будут небольшие предприятия. Тахмина Уотсон, основатель адвокатской компании Watson Immigration Law, считает, что решение Трампа забьет «последний гвоздь в гроб» для многих ее клиентов — малых предприятий и стартапов. Они, по словам Уотсон, сейчас с большим трудом находят работников на американском рынке. «Как правило, работодатели были готовы платить за привлечение иностранных работников просто потому, что они не могли заполнить эти позиции американцами. Но 100 тысяч за то, чтобы привезти работника — это будет катастрофический удар», — говорит она.

С двумя срочными перелетами индиец Рохан Мехта вернулся к американской работе, но в будущее смотрит пока мрачно и в сохранении своей визы H-1B не уверен. «Я сожалею о том, что выбрал такую карьеру. Лучшие годы жизни отдал, работая на эту страну, а теперь чувствую, что меня здесь видеть не хотят. А моя дочь всю свою жизнь прожила в США. Не знаю, как теперь все вырывать с корнями и строить жизнь в Индии заново».

Подробнее о том, какие последствия может повлечь решение Трампа, можно прочитать на сайте Би-би-си на английском языке.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.