Полиция США заблокировала машину Макрона: ему пришлось звонить Трампу и идти пешком (видео)

В Сети обсуждают инцидент, который произошел с президентом Франции Эммануэлем Макроном в США, когда местная полиция заблокировала ему путь. Макрону пришлось звонить Трампу.

В Сети появились видео, на кадрах которого президент Франции Эммануэль Макрон о чем-то говорит с полицейским в США, а затем звонит неизвестному человека. Позже обстоятельства произошедшего рассказал французский телеканал BFMTV.

Газета.ru приводит данные публикации на русском языке. Сообщается, что инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН, но его машина около здания была заблокирована местной полицией.

"Президент Франции, заблокированный полицией, позвонил Трампу, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до посольства Франции. Улица была разблокирована лишь для пешеходов, поэтому Макрон продолжил разговор с американским лидером прямо на улице", - сказано в публикации.

Газета "Известия" приводит слова Макрона, которые он сказал Трампу.

"Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто", - заявил французский лидер.

В мае Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину. Инцидент произошел во время визита Макрона во Вьетнам. Комментируя инцидент, Макрон сказал, что они с супругой "дурачились".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.