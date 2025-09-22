Ким Чен Ын заявил о получении КНДР "секретного оружия" и обратился к США

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика в рамках наращивания оборонного потенциала "заполучила секретное оружие" и на фоне этого обратился к США.

Как пишет "Газета.ru", Ким Чен Ын заявил, что народная республика не откажется от ядерного оружия.

"И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают на него", - сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны.

По данным ТАСС, также Ким Чен Ын заявил об улучшении характеристик серийного вооружения.

"Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала", - заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын также отметил, что КНДР готова к диалогу с США, если в Вашингтоне "откажутся от стремления к денуклеаризации народной республики".

Напомним, в августе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем. А в сентябре Ким Чен Ын в ходе диалога с президентом России Владимиром Путиным заявил, что продолжит поддерживать Россию в защите ее интересов безопасности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.