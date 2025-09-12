Трагедия на Эльбрусе: обрыв канатной дороги унес жизни двоих людей

В Кабардино-Балкарии в результате обрыва канатной дороги погибли два человека, еще несколько получили повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 12 сентября, на горе Эльбрус на однокресельной канатной дороге произошла авария. В результате происшествия погибли 2 человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами", - написал он.

Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших.

По информации Минздрава региона, было эвакуировано девять человек. На месте ЧП работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района, а также туда направлены еще три бригады медицины катастроф.

Тем временем Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц).

"По версии следствия, 12 сентября 2025 года, примерно в 15 часов, на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них гражданами.

В результате происшествия двое человек погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении управления.

Также отмечается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Напомним, пару дней назад на Шымбулаке остановилась канатная дорога. В это время в кабинках находился 21 человек, им на помощь пришли спасатели. Также недавно в российском городе Нальчик случилось ЧП - оборвалась канатная дорога. Сообщалось о пяти пострадавших, в соцсетях появились кадры с места происшествия.

