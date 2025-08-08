Канатная дорога оборвалась на российском курорте: есть пострадавшие (фото, видео)
В российском городе Нальчик в пятницу, 8 августа, случилось ЧП - оборвалась канатная дорога. К этому часу известно о пяти пострадавших, в соцсетях появились кадры с места происшествия.
Управление МЧС по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале сообщило, что в 17:45 поступила информация что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика.
"На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе регионального Минздрава изданию РБК сообщили, что в республиканскую клиническую больницу поступили пять человек, пострадавших в результате обрыва канатной дороги, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Между тем агентству ТАСС в оперативных службах сообщили, что причиной ЧП мог стать износ троса. Точную причину установит расследование.
Следователи уже завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда".
Напомним, ранее на северо-западе Китая в одном из ландшафтных парков произошел несчастный случай - у подвесного моста оборвался трос, из-за чего вся конструкция накренилась. В итоге пять человек погибли, больше 20 пострадали.
