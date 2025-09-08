"Шаг в пустоту". Почему Франция второй раз за год остается без правительства

Национальная ассамблея Франции проголосует в понедельник по вопросу доверия правительству Франсуа Байру. Мало у кого остались сомнения, что парламент выразит недоверие нынешнему кабинету министров. Ультраправая оппозиция требует досрочных парламентских выборов, ультралевая — отставки президента Макрона.

Что привело к новому падению правительства?

Результат голосования, запланированного на вечер, ни для кого не станет сюрпризом. Все оппозиционные движения, и слева, и справа, намерены сказать «нет» правительству. Французские политики и СМИ называют решение Байру вынести вопрос о вотуме доверия правительству на рассмотрение парламента «самоубийственным», многие характеризуют его как «шаг в пустоту». Впервые в истории Пятой республики премьер-министр, заручившийся ранее доверием парламента, отправится в отставку через вотум недоверия, пишет Figaro.

Франсуа Байру пришел в Матиньонский дворец в декабре 2024 года как объединяющая фигура. Но за эти девять месяцев ему никого не удалось объединить. Вотум недоверия правительству твердо намерены выразить не только ультраправое «Национальное объединение» и ультралевая «Непокоренная Франция», но и социалисты, с которыми безуспешно пытался договориться Байру, в том числе и в течение последней недели.

«В понедельник мы проголосуем против, потому что доверие было подорвано уже давно, а проект бюджета, представленный Байру французскому народу — это очень несправедливый бюджет», — заявил 4 сентября лидер социалистов, первый секретарь партии Оливье Фор. «Я, безусловно, поддерживаю идею сокращения дефицита, но это не может быть достигнуто ценой того, что платить будут наемные работники, больные, безработные, пенсионеры и молодежь, которые станут единственными жертвами плана Байру», — добавил Фор.

Сокращение дефицита бюджета было главной целью правительства Байру. В феврале ему удалось достичь временного соглашения с социалистами. Байру тогда воспользовался статьей Конституции, позволяющей принимать бюджет без голосования депутатов. «Непокоренная Франция» вынесла на голосование вотум недоверия правительству, но премьер-министр тогда одержал победу, социалисты не поддержали инициативу ультралевых.

Но затем премьер-министр не смог договориться с профсоюзами.

С апреля Байру бьет тревогу по поводу растущего дефицита бюджета. Он предложил провести референдум по этому вопросу. При этом президент Макрон объявил летом о повышении расходов на оборону: глава государства пообещал выделить дополнительные 3,5 млрд евро. Для того, чтобы хотя бы частично возместить эти расходы, правительство предложило сократить число государственных праздников — и это вызвало шквал критики со всех сторон.

Почему Байру не удалось ни с кем договориться?

Политический кризис во Франции продолжается с тех пор, как президент Эмманюэль Макрон распустил парламент в июле 2024 года. Президентская партия ожидаемо проиграла, первое место занял «Новый народный фронт», объединивший ультралевую «Непокоренную Францию» и социалистов. Ультраправое «Национальное объединение» заняло третье место.

Тактика совместной борьбы левых и центристов против «Национального объединения» принесла свои плоды, ультраправые не смогли получить большинство. Однако после этого Макрон так и не отдал пост премьер-министра левым. Правительство возглавил Мишель Барнье, продержавшийся на этой должности три месяца. А в декабре 2024 года ему был объявлен вотум недоверия.

Сменивший его Байру пытался понравиться и левым, и правым: первым он обещал компромисс по вопросу сокращения социальных расходов, вторым — борьбу с незаконной миграцией. Однако ни того, ни другого оказалось недостаточно. За девять месяцев пребывания во главе правительства 74-летнему Байру не удалось заключить никаких долговечных политических союзов.

В «Непокоренной Франции» обещают блокировать любое правительство, которое продолжит линию Байру — «даже если его возглавит социалист». Единственное решение проблемы, считают ультралевые, — отставка президента Макрона.

Ультраправое «Национальное объединение» настаивает на новых внеочередных парламентских выборах — и рассчитывает на них победить. И к этому есть все предпосылки. По последним опросам, «Национальное объединение» может набрать 33% голосов. Остальные далеко позади: союз социалистов, компартии и экологов, по опросам, набирает 19%; блок президентских партий — 15%; «Непокоренная Франция» и правые «Республиканцы» — по 10%.

И на этот раз антинационалистический альянс, подобный «Новому народному фронту», вряд ли возможен. Летом 2024 года левым удалось объединить усилия против «Национального объединения», теперь же лидеры социалистов категорически исключают сотрудничество с «Непокоренной Францией».

Зачем самому Байру это голосование о доверии?

Решение Байру вынести вопрос о доверии правительству на голосование стало для многих неожиданностью. Результат был предсказуем с самого начала. Представитель правительства Софи Примас назвала этот поступок «странным и неожиданным». Но многие наблюдатели, пишет Figaro, говорят о «грехе гордыни». По словам одного из собеседников Байру, с политической стороны для его это выгодно при любом исходе — он станет мучеником, старавшимся победить дефицит бюджета.

Вопрос госдолга и дефицита бюджета был ключевым для двух президентских кампаний Франсуа Байру, в 2007 и 2012 годах, когда политик настаивал на необходимости «шоковой терапии» для страны. К 2025 году он стал еще более резок в своих высказываниях: Байру заявил, что бремя долга ложится на плечи молодых французов, которые будут выплачивать его всю жизнь «ради комфорта бумеров». Потом он, правда, сказал, что его неправильно поняли.

Не исключено, что активность Байру в последние недели связана с его президентскими амбициями. Сам он не говорит прямо, что будет баллотироваться в 2027 году, но старается на это прозрачно намекать.

Источник Figaro в правительстве говорит о «жертвенной логике» поступка Байру и называет его «первым актом президентской кампании». Глава МИД Жан-Ноэль Барро говорит, что Байру предан делу восстановления страны, которому мешают стремящиеся посеять хаос оппозиционные группы. А сам премьер-министр заявил, что поступок премьер-министра «войдет в историю».

Что будет дальше?

Каждая из политических сил надеется, что новым премьер-министром станет кто-то из их рядов.

«Мы считаем, что президенту пора дать шанс левым, потому что у нас будет другой метод. Мы постараемся достичь компромиссов. Мы предложили бюджет, который позволит сэкономить, но также инвестировать в будущее, осуществить переход к зеленой экономике и одновременно обложить налогом состояние самых богатых людей», — заявил Артур Делапорт, депутат от Социалистической партии.

Жордан Барделла, лидер «Национального объединения», не стал прямо отвечать на вопрос корреспондента Би-би-си о перспективах стать новым премьером. Но сказал, что его партия «работает над этим».

В любом случае Францию ждут непростые дни. На среду назначена акция «Заблокируем всё», поддержанная «Непокоренной Францией». Демонстранты обещают всеобщую акцию протеста против действий президента и правительства, не оставляющих идею сокращения бюджетных расходов.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.