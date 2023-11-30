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О теракте в Иерусалиме сообщили израильские СМИ

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Оцепление улицы
Теракт в Иерусалиме. Фото: timesofisrael.com

При въезде в Иерусалим произошел теракт, открыта стрельба. Была убита 24-летняя женщина, тяжело ранены около 8 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Times of Israel.

По информации издания, в результате теракта в Иерусалиме 7 человек ранены, в том числе двое - в критическом состоянии. Им оказывается медицинская помощь на месте происшествия.

"Еще пятеро доставлены в медицинский центр "Шааре Цедек" в состоянии тяжелом, средней и легкой степени тяжести. Больница подтверждает, что приняла пятерых, заявив, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а один получил ранения средней тяжести", - пишет издание.

Чуть позже стало известно, что в результате теракта убита 24-летняя женщина. Издание со ссылкой на больницы города сообщает, что еще трое раненых размещены в больницу Хадасса-Эйн-Керем.

Напомним, в начале апреля этого года неизвестный открыл огонь и въехал в толпу на машине в Тель-Авиве. Машина перевернулась, но, как указывают очевидцы, водитель продолжил стрелять по людям, которые пытались помочь пострадавшим. Тогда в результате нападения погиб гражданин Италии.

В конце апреля мы сообщали о том, что в центре Иерусалима, столицы Израиля, неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов. В результате пострадали люди, а сам водитель был убит. Премьер Нетаньяху назвал случившееся терактом.

По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля пять человек были ранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048399-o-terakte-v-ierusalime-soobschili-izrailskie-smi/

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