Президента Аргентины забросали камнями во время предвыборной кампании (видео)

Кортеж президента Аргентины Хавьера Милея забросали камнями во время предвыборного мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь Милея - Мануэль Адорни.

В соцсети Х он написал, что в городе Ломас-де-Самора в президента бросали камни.

"Напали с камнями на кортеж президента. Никто не пострадал", - сообщил Мануэль Адорни.

Он также опубликовал фото с летящим в сторону президента камнем.

"Они могли убить кого угодно. Они не заботятся о человеческой жизни, не говоря уже о том, чтобы заботиться о стране", - подписал снимок Адорни.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в среду президент Милей вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью.

Президент Аргентины передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень.

Отмечается, что камень был в сантиметрах от головы главы государства.

В мае президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что журналист аргентинского телеканала C5N специально ударил его микрофоном.

Также в соцсетях появился ролик, на котором видно, как президент выходит из здания избирательного участка и спускается по лестнице. Его окружили журналисты, затем красный микрофон одного из репортеров в толпе врезался в нос Милея. Тот отпрянул с возмущенным выражением лица.

Добавим, что Хавьер Милей возглавил Аргентину почти два года назад, в ноябре 2023-го. После вступления в должность Хавьер Милей хотел продать госСМИ и начал проводить в Аргентине "шоковую терапию", вдвое девальвировав песо.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.