Экоактивист получил в подарок авто от Жапарова за уборку побережья Иссык-Куля (видео)

Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который с 2024 года добровольно убирает мусор на побережье Иссык-Куля, и подарил ему автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, президент Кыргызской Республики встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля.

Глава государства отметил, что узнал об Андрее из интернета и счел важным лично выразить благодарность.

"Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Вы - молодец!" - подчеркнул Садыр Жапаров.

Экоактивист рассказал, что приехал в Кыргызстан как турист. В 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал самостоятельно убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Андрей Панаев отметил, что решил навсегда остаться в Кыргызстане, назвав страну своим домом, и подчеркнул, что видел видеоролики, где президент лично собирал мусор, подавая пример обществу.

В знак признания заслуг активиста президент вручил Андрею Панаеву ключи от автомобиля отечественного производства. "От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок", - отметил Садыр Жапаров.

Добавим, журналисты издания рассказывали об Андрее Панове в мае этого года - тогда на вопрос, "зачем вам это все" (добровольная уборка берегов Иссык-Куля - прим. ред.) Андрей ответил просто:

"Потому что я воспринимаю это место как свой дом. А в доме я не мусорю. Я хочу, чтобы озеро было чистым - для всех", - цитирует издания слова мужчины.

Напомним, летом прошлого года Садыр Жапаров опубликовал видео, на котором он сначала любуется красотой местной природы. Затем он взял в руки пакет и начал собирать мусор, который оставили отдыхающие.

Также добавим, в пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран". Также Токаев и Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы" в Бишкеке.

