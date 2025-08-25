jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Экоактивист получил в подарок авто от Жапарова за уборку побережья Иссык-Куля (видео)

    Опубликовано:

    Садыр Жапаров подарил авто Андрею Панаеву
    Садыр Жапаров подарил авто Андрею Панаеву. Кадр из видео: 24.kg

    Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который с 2024 года добровольно убирает мусор на побережье Иссык-Куля, и подарил ему автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

    Как сообщает издание, президент Кыргызской Республики встретился с экоактивистом Андреем Панаевым, который стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля.

    Глава государства отметил, что узнал об Андрее из интернета и счел важным лично выразить благодарность.

    "Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь экологию и природу и передавать ее в чистом виде будущим поколениям. Вы - молодец!" - подчеркнул Садыр Жапаров.

    Экоактивист рассказал, что приехал в Кыргызстан как турист. В 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, начал самостоятельно убирать мусор на берегу, желая своим примером призвать людей к чистоте. Андрей Панаев отметил, что решил навсегда остаться в Кыргызстане, назвав страну своим домом, и подчеркнул, что видел видеоролики, где президент лично собирал мусор, подавая пример обществу.

    В знак признания заслуг активиста президент вручил Андрею Панаеву ключи от автомобиля отечественного производства. "От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов я вручаю вам автомобиль в подарок", - отметил Садыр Жапаров. 

    Добавим, журналисты издания рассказывали об Андрее Панове в мае этого года - тогда на вопрос, "зачем вам это все" (добровольная уборка берегов Иссык-Куля - прим. ред.) Андрей ответил просто:

    "Потому что я воспринимаю это место как свой дом. А в доме я не мусорю. Я хочу, чтобы озеро было чистым - для всех", - цитирует издания слова мужчины.

    Напомним, летом прошлого года Садыр Жапаров опубликовал видео, на котором он сначала любуется красотой местной природы. Затем он взял в руки пакет и начал собирать мусор, который оставили отдыхающие.

    Также добавим, в пятницу глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом "Алтын Қыран". Также Токаев и Жапаров открыли памятник "Золотой мост дружбы" в Бишкеке.

