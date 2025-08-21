Налоговую амнистию на миллиард долларов объявил Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с бизнесменами рассказал, что до 1 ноября узбекским предпринимателям предоставляется налоговая амнистия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиеева - перевод приводит ИА "Фергана".

Как сообщается в статье, налоговая амнистия подразумевает, что при наличии ошибок в отчетности предпринимателям дается время до указанной даты на исправление всех погрешностей без применения штрафа.

Актуальность нововведения глава Узбекистана объяснил тем, что на данный момент ошибки выявлены в документах более чем 20 тысяч предпринимателей. Из-за чего в совокупности они должны выплатить взыскания в размере 16 трлн сумов (1,2 млрд долларов). Плюс штрафы негативно отразятся на "послужном списке" бизнесменов.

"Поэтому мы объявляем своего рода амнистию. Наказания по этим проверкам применяться не будут. Вместо этого до 1 ноября предпринимателям дается возможность добровольно исправить ошибки. С этого момента бизнес начнет вести свой рейтинг как бы с чистого листа", - заявил Мирзиеев.

Напомним, в эти казахстанцы обсуждают приговор, вынесенный по громкому делу о тайном туннеле на границе с Узбекистаном.

Так, в декабре 2024 года сообщалось, что в Казахстане и Узбекистане пресечена деятельность предполагаемой преступной группы и ликвидирован 450-метровый туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

По данным прокуратуры Туркестанской области, через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Специальными мероприятиями были установлены все члены предполагаемой преступной группы, в числе которых также были граждане Узбекистана.

В июле этого года стало известно, что подозреваемыми по данному делу признали 5 граждан Республики Казахстан, расследование окончили, а дело направили в суд.

Суд вынес приговор 18 августа 2025 года. За совершенные преступления обвиняемому в руководстве ТОПГ назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а другим подсудимым - сроком на 13 лет.

