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      450-метровый подземный туннель на границе: по делу проходят 5 казахстанцев

      Опубликовано:

      Подозреваемый
      Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      Пресечена деятельность предполагаемой международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель на границе Казахстана и Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, при координации прокуратуры в результате совместной операции Департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность предполагаемой международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель.

      "На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м.

      Незаконная деятельность осуществлялась в течение 2-х месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов", - рассказали в ведомстве.

      Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Узбекистана провели аналогичные мероприятия на своей территории.

      "В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан.

      В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд", - сообщили в АФМ.

      Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что в Казахстане и Узбекистане пресечена деятельность предполагаемой преступной группы и ликвидирован 450-метровый туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

      По данным прокуратуры Туркестанской области, через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Специальными мероприятиями были установлены все члены предполагаемой преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана.

      "Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны. В настоящее время ведется досудебное расследование", - отмечали в надзорном органе.

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