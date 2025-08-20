jitsu gif
      Тайный туннель на границе с Узбекистаном: казахстанцы получили большие сроки

      Опубликовано:

      Задержанные
      Задержанные. Фото: gov.kz

      Вынесен приговор 5 обвиняемым в вывозе нефтепродуктов - бензина АИ-92 - за границу в особо крупном размере контрабандным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении пяти подсудимых рассмотрели в СМУС Туркестанской области.

      Всех их обвинили в создании и руководстве транснациональной организованной группой, участии в ней, а также в хищении, хранении, перевозке и сбыте нефтепродуктов в особо крупном размере и незаконной перевозке и сбыте нефтепродуктов в крупном размере через государственную границу (ч.1,2 ст.264, п.1,2 ч.4 ст.197, п.2 ч.3 ст.234 УК РК).

      "В июле 2024 года один из подсудимых, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, зная о высокой цене бензина в Республике Узбекистан, вступил в сговор со своим знакомым - гражданином Узбекистана, чтобы создать транснациональную организованную преступную группу", - установил суд.

      Как установило следствие, возглавив группу, он привлек в состав четверых подсудимых и неустановленных граждан Узбекистана. Чтобы управлять преступной группой, он распределил между ними роли.

      Согласно материалам дела, подсудимые совместно с неустановленными гражданами Узбекистана на территории села Саркырама Сарыагашского района в помещении хозяйственного двора проложили подземный трубопровод длиной 375 метров. Одна его часть проходила по территории Казахстана, другая - Узбекистана.

      "С августа по декабрь 2024 года они, минуя таможенный контроль, незаконно переправили через границу 420 тонн бензина марки АИ-92 на общую сумму 112 млн 512 тенге по средней рыночной стоимости", - уточнили в суде.

      Прокурор просил назначить обвиняемому в руководстве группой - 15 лет лишения свободы, а остальным - по 12 лет лишения свободы. Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать.

      Суд при назначении наказания учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

      Суд вынес приговор 18 августа 2025 года. За совершенные преступления обвиняемому в руководстве ТОПГ назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а другим подсудимым - сроком на 13 лет.

      В ходе обыска изъяли 3 млн тенге, 16 тысяч литров бензина АИ-92, грузовые автомобили "ЗИЛ" и "ГАЗ". Все изъятое конфисковали в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что в Казахстане и Узбекистане пресечена деятельность предполагаемой преступной группы и ликвидирован 450-метровый туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

      По данным прокуратуры Туркестанской области, через данный туннель ежедневно осуществлялся контрабандный вывоз ГСМ объемом 5-7 тонн. Специальными мероприятиями были установлены все члены предполагаемой преступной группы, в числе которых также были граждане Узбекистана.

      В июле этого года стало известно, что подозреваемыми по данному делу признали 5 граждан Республики Казахстан, расследование окончили, а дело направили в суд.

