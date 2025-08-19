СМИ: экс-главком ВСУ Украины Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты
Журналиста из США сообщила, что бывший главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты, передает NUR.KZ.
Американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты, позиционируя себя в качестве прямого оппонента Зеленского.
"Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников", - написала она в соцсети X.
Журналистка также сообщила, что Сергей Наев может быть назначен руководителем предвыборного штаба Залужного, а организационными вопросами в роли его заместителя займется депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
Добавим, на официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.
При этом последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года – тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.
В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться после отмены военного положения.
А на днях Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.
