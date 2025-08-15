50 человек погибли, еще 100 получили ранения в результате ливня в Кашмире (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    50 человек погибли, еще 100 получили ранения в результате ливня в Кашмире (видео)

    Опубликовано:

    Последствия непогоды
    Последствия непогоды. Фото: x.com/INCJammuKashmir

    Джамму и Кашмир оказались во власти разбушевавшейся стихии - ливневые дожди обрушились на отдаленную деревню в округе Киштвар. Издание The Indian Express сообщает о 50 погибших.

    Сообщается, что более 100 человек получили ранения, а также 50 числятся пропавшими без вести.

    Заместитель комиссара Киштвара, который находился на месте ЧП и руководил спасательной операцией, сообщил, что более 100 человек были доставлены в районную больницу.

    Информацию о том, что 50 человек числятся пропавшими без вести, подтвердил начальник местной полиции.

    Большинство погибших были паломниками - сообщается, что они шли от деревни Чосити к индуистскому храму Мачаил Мата, когда на них обрушилась непогода.

    Премьер-министр Нарендра Моди заверил, что ситуация находится под пристальным вниманием.

    "Мои мысли и молитвы со всеми, кто пострадал от ливня и наводнения в Киштваре, Джамму и Кашмир. Ситуация находится под пристальным вниманием. Ведутся спасательные работы. Нуждающимся будет оказана вся возможная помощь", - заявил глава правительства.

    Стоит отметить, что около двух недель назад в индийском штате Уттаракханд мощное наводнение смыло дома в деревне Дхаради - 4 человека погибли, еще 50 без вести пропали. Специалисты отметили, что этот сезона для штата выдался неблагоприятным - наблюдаются сильные, непрекращающиеся дожди.

    До этого в индийском городе Пуне штата Махараштра обрушился мост через реку во время того, как на нем находились сотни туристов. Сообщается о минимум 4 погибших и 50 пострадавших.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.