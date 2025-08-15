50 человек погибли, еще 100 получили ранения в результате ливня в Кашмире (видео)

Джамму и Кашмир оказались во власти разбушевавшейся стихии - ливневые дожди обрушились на отдаленную деревню в округе Киштвар. Издание The Indian Express сообщает о 50 погибших.

Сообщается, что более 100 человек получили ранения, а также 50 числятся пропавшими без вести.

Заместитель комиссара Киштвара, который находился на месте ЧП и руководил спасательной операцией, сообщил, что более 100 человек были доставлены в районную больницу.

Информацию о том, что 50 человек числятся пропавшими без вести, подтвердил начальник местной полиции.

Большинство погибших были паломниками - сообщается, что они шли от деревни Чосити к индуистскому храму Мачаил Мата, когда на них обрушилась непогода.

Премьер-министр Нарендра Моди заверил, что ситуация находится под пристальным вниманием.

"Мои мысли и молитвы со всеми, кто пострадал от ливня и наводнения в Киштваре, Джамму и Кашмир. Ситуация находится под пристальным вниманием. Ведутся спасательные работы. Нуждающимся будет оказана вся возможная помощь", - заявил глава правительства.

Стоит отметить, что около двух недель назад в индийском штате Уттаракханд мощное наводнение смыло дома в деревне Дхаради - 4 человека погибли, еще 50 без вести пропали. Специалисты отметили, что этот сезона для штата выдался неблагоприятным - наблюдаются сильные, непрекращающиеся дожди.

До этого в индийском городе Пуне штата Махараштра обрушился мост через реку во время того, как на нем находились сотни туристов. Сообщается о минимум 4 погибших и 50 пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.