Трос оборвался у подвесного моста в Китае: пять человек погибли, больше 20 пострадали (видео)

Накануне, 6 августа, на северо-западе Китая в одном из ландшафтных парков произошел несчастный случай - из-за оборвавшегося троса моста погибли пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Трагедия произошла в уезде Монголкюре (Чжаосу) Или-Казахского автономного округа на севере Синьцзяна.

По данным издания, один из несущих тросов подвесного моста оборвался, из-за чего мостовое полотно накренилось и с него упали в общей сложности 29 человек.

Bridge Collapse China



A suspension bridge has partially collapsed in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.



At least five people have been killed, and several others are injured. Reports indicate that 29 people fell from the bridge.#China #bridge #Xinjiang pic.twitter.com/2kZ6hgptmW — Chyno News (@ChynoNews) August 6, 2025

Согласно официальным данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 24 пострадали, двое из них получили серьезные травмы.

Всех пострадавших оперативно доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи.

По заверениям властей, состояние ни одного из госпитализированных не представляет угрозы для жизни.

В настоящее время ландшафтный парк закрыт для посещения. Ведется расследование причины трагедии.

Напомним, в июне в индийском городе Пуне обрушился мост через реку. В этот момент на нем находились сотни туристов. Власти сообщали, что в результате ЧП погибли 4 человека, около 50 пострадали.

А в марте в Мьянме из-за землетрясения обрушились опоры километрового моста, соединявшего крупные города Сагайн и Мандалай. О жертвах или пострадавших при обрушении моста не сообщалось.

Five people are dead and 24 others injured following a suspension bridge accident in China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.pic.twitter.com/65ZwSkNwJM — Volcaholic (@volcaholic1) August 6, 2025

