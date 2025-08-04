Правительство Литвы ушло в отставку после коррупционного скандал с премьер-министром

Правительство Литвы было вынуждено подать в отставку после коррупционного скандала, в который попал премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте кабмина Литвы, в связи с решением премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса уйти в отставку, 19-е правительство сделает то же самое, в соответствии с законом.

"С самого первого дня деятельность правительства была направлена на реальную работу и результаты - таковы были наши обязательства и ожидания литовского народа. Нам удалось многое сделать", - заявил Палуцкас.

В Литве закон о правительстве предусматривает отставку правительства в случае отставки премьер-министра, а отставка правительства принимается президентом республики.

Ранее мы писали, что в Литве случился коррупционный скандал в правительстве. Компания, принадлежащая членам семьи премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, стала победителем конкурса на получение европейской поддержки.

Палуцкас, которому президент страны дал две недели на принятие решения о политическом будущем после коррупционного скандала, заявил тогда, что намерен провести их в отпуске с семьей и пчелами, собирая мед. Но позже заявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра и главы Социал-демократической партии.

В начале июня премьер Монголии подал в отставку после скандала в соцсетях из-за роскошных подарков, которые сын премьера делал своей невесте.

А гендиректор IT-компании Astronomer ушел в отставку после инцидента с изменой на концерте Coldplay - видео ранее появилось в Сети.

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