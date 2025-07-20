Гендиректор IT-компании в США уволился после видео с подчиненной

Гендиректор Astronomer ушел в отставку после инцидента с изменой на концерте Coldplay - видео ранее появилось в Сети. Компания выступила с заявлением, передает NUR.KZ.

Гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как видео с его объятиями с женщиной на концерте Coldplay стало вирусным в соцсетях.

Совет директоров компании принял его заявление об отставке и начнет поиск следующего генерального директора.

"Компания Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались. Энди Байрон подал заявление об отставке, и совет директоров его принял", - отмечается в заявлении.

Отметим, что скандал произошел на концерте Coldplay, на котором Байрон с женщиной попал в объектив "камеры поцелуев". Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Выяснилось, что предприниматель был не с супругой, а коллегой - директором по персоналу компании Кристин Кэбот.

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