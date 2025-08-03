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    Иностранцев могут обязать сдавать тест на ВИЧ при въезде в Узбекистан

    Опубликовано:

    Медик держит пробирку с кровью
    Анализ. Иллюстративное фото: David Silverman/Staff/Getty Images

    Сенат Узбекистана одобрил закон, обязывающий проходить тест на ВИЧ граждан, вернувшихся из-за границы после 90 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz. Тест будут сдавать и ряд иностранцев.

    По данным издания, Узбекистан может стать первой страной в мире, где введут такой порядок для своих граждан. Медработник и инспектор профилактики будут проводить беседу с семьей вернувшегося.

    Сенат страны одобрил закон, обязывающий проходить медицинское обследование на ВИЧ для граждан Узбекистана, которые возвращаются из-за рубежа после более 90 дней отсутствия.

    По данным сенатора Гульноры Маруфовой, в Узбекистане увеличивается число граждан, возвращающихся из-за границы, а также прибывающих иностранных граждан. Результаты добровольного медицинского обследования показали, что среди этих категорий лиц нередко выявляются инфекционные заболевания, опасные для здоровья населения.

    "В 2024 году из 1,7 млн вернувшихся из-за рубежа узбекистанцев только 434 тыс. (25%) прошли добровольное тестирование на ВИЧ, и у 1512 из них диагноз подтвердился. Кроме того, из более чем 12,7 тыс. обследованных иностранных граждан и лиц без гражданства ВИЧ-инфекция была выявлена у 81 человека", - заявила она.

    По ее словам, среди мигрантов случаи заражения ВИЧ выросли на 23,7%. При обследовании 903 супругов мигрантов у 262 человек было выявлено наличие ВИЧ-инфекции.

    "Закон предусматривает обязательное медицинское обследование на ВИЧ граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет, которые непрерывно находились за границей более 90 дней, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или прибывающих в Узбекистан для работы. Срок в 90 дней обусловлен инкубационным периодом инфекционных заболеваний.

    Граждане Узбекистана и лица без гражданства, проживающие в стране, будут проходить освидетельствование за счет государственного бюджета. Иностранцы - за счет собственных средств, работодателя или других источников, не запрещенных законодательством", - сказано в публикации.

    Также устанавливается, что выявление ВИЧ или туберкулеза будет основанием для отказа в разрешении на трудовую деятельность на территории страны.

    В апреле текущего года в Сети распространяли информацию, что в одном из чатов студентов медколледжа в Алматы якобы слиты анализы людей с ВИЧ и их персональные данные. На инцидент отреагировали в полиции.

    А в марте этого года глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса высказалась о случае заражения роженицы ВИЧ в Кызылординской области.

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