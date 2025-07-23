Известного российского журналиста Юрия Дудя заочно арестовали в России за неисполнение закона об иноагентах, передает NUR.KZ со ссылкой на Суды общей юрисдикции Москвы.

Согласно сообщению суда, Дудь обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Постановлением суда в отношении журналиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

Как уточняет РБК, максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

Между тем в пресс-службе горсуда изданию сообщили, что Юрий Дудь объявлен в международный розыск. Он покинул Россию еще весной 2022 года, после начала войны в Украине.

По данным портала, Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков.

Иностранным агентом Минюст объявил журналиста в апреле 2022 года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал "признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента". Верховный суд ему отказал.

Добавим, что ранее Юрий Дудь уже привлекался к ответственности.

В октябре 2021 года Юрий Дудь был оштрафован за пропаганду наркотиков. Тогда суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей (804 тыс. тенге). В Лиге безопасного интернета России рассказали, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Летом 2022 года Юрия Дудя оштрафовали в России за пропаганду гомосексуализма.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.