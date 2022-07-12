Журналиста Юрия Дудя оштрафовали в России за пропаганду гомосексуализма

Юрий Дудь. Фото: instagram.com/yurydud

Известного российского журналиста Юрия Дудя обвинили в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

"Дудя обвинили в нарушении ч. 2 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета)", - сказано в публикации.

Он был оштрафован на 120 тыс. рублей (964 тыс. тенге).

Напомним, в октябре прошлого года Юрий Дудь был оштрафован за пропаганду наркотиков. Тогда суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей (804 тыс. тенге). В Лиге безопасного интернета России рассказали, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

YouTube-канал Дудя имеет аудиторию в свыше 10 млн подписчиков. В марте несколько видеороликов на его канале были признаны экстремистскими в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1978057-zhurnalista-yuriya-dudya-oshtrafovali-v-rossii-za-propagandu-gomoseksualizma/